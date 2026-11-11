11 ноября 2026, 11:37 Наталья Гудемчук

Группу Twenty One Pilots увековечили в науке: в ее честь назвали жука, застрявшего в янтаре возрастом 53 млн лет

Группу Twenty One Pilots увековечили в науке: в ее честь назвали жука, застрявшего в янтаре возрастом 53 млн лет
pensoft.net

Учёные из Франции и Испании описали новый вид ископаемых жуков и назвали его Cnopus twentyonepilotorum - в честь американского музыкального дуэта Twenty One Pilots. Таким образом исследователи решили отметить вклад музыкантов в повышение осведомлённости о психическом здоровье. Результаты работы опубликованы в журнале ZooKeys.

Авторы исследования выразили признательность Twenty One Pilots за то, что их творчество помогает говорить о психическом здоровье и снижать стигму, связанную с тревожностью, депрессией и личными трудностями.

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Экземпляр обнаружили в оазском янтаре на севере Франции. Его возраст составляет около 53 млн лет. Ранее учёные находили в янтаре подобных насекомых, однако не могли описать их как отдельный вид.

Жук относится к семейству адеридов, представителей которого также называют жуками-марионетками. Внешне он напоминает муравья. Для изучения находки специалисты использовали рентгеновскую микротомографию на синхротроне ALBA. Этот метод позволил создать точную трёхмерную модель насекомого, сохранившегося внутри янтаря, и сравнить его с современными видами.

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Новый вид принадлежит к роду Cnopus, представители которого существуют и сегодня. Ранее древнейшие известные представители этого рода были обнаружены в балтийском и биттерфельдском янтаре возрастом 34–38 млн лет. Новая находка показывает, что эти жуки обитали в лесах Западной Европы примерно на 15 млн лет раньше, чем предполагали учёные.

Руководитель исследования Жюль Феррейра отметил, что представители этой эволюционной линии почти не изменились за последние 50 млн лет. Они сохранили прежнее строение тела, несмотря на изменения климата и трансформацию европейских лесов.

В настоящее время учёным известно около тысячи видов адеридов. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, однако их эволюция изучена недостаточно. Найденный экземпляр передали на хранение в Национальный музей естественной истории в Париже.

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