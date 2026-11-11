11 ноября 2026, 18:27 Валерия Леонова

«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим

«Чарльз» разбушевался: из-за циклона в Португалии объявлен чрезвычайный режим

Сильнейшая непогода охватила Португалию и Испанию. Атлантический циклон «Чарльз» принес проливные дожди, ураганные порывы ветра и угрозу масштабных наводнений.

В Португалии власти пошли на беспрецедентные меры, закрыв практически все школы страны. В Испании объявлен высший уровень погодной опасности в нескольких регионах. Следующей на пути циклона окажется Франция.

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Как сообщает Associated Press, в среду, 11 ноября, Португалия фактически перешла на чрезвычайный режим работы. Правительство объявило состояние повышенной готовности, призвав жителей оставаться дома и отказаться от необязательных поездок.

По всей стране закрылись около 8000 школ, приостановлена работа государственных учреждений, не оказывающих жизненно важных услуг. Сотрудникам рекомендовано по возможности перейти на дистанционную работу.

Непогода серьезно нарушила транспортное сообщение. Ограничено движение автобусов, поездов и речного транспорта, отменена часть авиарейсов. Крупная торговая сеть Pingo Doce закрыла свои супермаркеты.

В Лиссабоне организаторы международной технологической конференции Web Summit, собравшей десятки тысяч участников, отменили все мероприятия второго дня форума.

Первым удар стихии принял португальский остров Мадейра. За ночь там зарегистрировали 137 происшествий, связанных главным образом с подтоплениями, падением деревьев и повреждением инфраструктуры.

На острове порывы ветра достигали 130 км/ч, а в отдельных районах за шесть часов выпало более 240 миллиметров осадков.

На материковой части Португалии синоптики прогнозировали порывы ветра до 140 км/ч. Высота волн у атлантического побережья могла достигать 13 метров.

Впрочем, утром среды метеорологи сообщили, что циклон несколько ослаб и изменил траекторию. Опасность разрушительных ветров уменьшилась, однако угроза сильных дождей и наводнений сохраняется.

Испания: красный уровень опасности и угроза наводнений

Серьезная ситуация сложилась и в соседней Испании, где одновременно действуют два атлантических циклона - «Бруна» и «Чарльз».

По данным испанского агентства EFE, предупреждения об опасных погодных условиях действуют практически на всей территории страны.

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Высший, красный уровень опасности объявлен в провинциях Авила и Касерес из-за проливных дождей, а также на канарском острове Ла-Пальма из-за чрезвычайно сильного ветра.

В некоторых районах за 12 часов может выпасть до 120 миллиметров осадков. На Ла-Пальме ожидаются порывы ветра до 130 км/ч.

Власти предупреждают о возможных внезапных наводнениях, разливах рек, оползнях и повреждениях инфраструктуры

В зоне особого риска находятся Андалусия, Эстремадура, Кастилия и Леон, а также Канарские острова.

По прогнозам испанской метеорологической службы AEMET, наиболее сложная ситуация сохранится до четверга, 12 ноября.

После Португалии и Испании циклон «Чарльз» должен затронуть южные районы Франции.

Как сообщает французская радиостанция RTL, в четверг, 12 ноября, ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра, местами достигающие 100 км/ч.

Особое внимание метеорологи уделяют Пиренеям, Средиземноморскому побережью и юго-востоку страны.

В нескольких департаментах объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска сильных дождей, подтоплений и высоких волн.

Одновременно на севере Франции ожидается похолодание, а в Альпах возможны снегопады.

 

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