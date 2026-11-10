«Я действительно ему верю»: Трамп прокомментировал роман Дженсена Хуанга с китаянкой

«Я поговорил с Дженсеном. Он сказал мне, что никогда не знал, что эта женщина была шпионкой, и я действительно ему верю», - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

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Трамп также назвал руководителя Nvidia «человеком очень высоких моральных качеств» и похвалил его работу на благо США. Отдельно он упомянул разработки компании, заявив, что ее чип опережает технологии на 10 лет и настолько сложен, что его невозможно скопировать.

Американский президент признался, что надеется на благополучное разрешение ситуации. По его словам, Хуанг тяжело переживает произошедшее, особенно из-за последствий для семьи и отношений с женой, которую он любит.

Трамп не видит причин отказываться и от сотрудничества с главой Nvidia. Отвечая на вопрос о возможном участии Хуанга в предстоящей поездке по Азии, он сказал, что «безусловно, взял бы его с собой».

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«Я не слышал, чтобы он сделал что-то плохое. Он имел дело с кем-то, но ведь все остальные тоже с кем-то имеют дело», - добавил президент.

История получила огласку после публикации The New York Times. Газета сообщила о романе Хуанга с гражданкой Китая, которая работала в компании - покупателе чипов Nvidia.

Позже глава технологического гиганта обратился к сотрудникам с письмом. Он подтвердил отношения и извинился перед женой и коллегами.

Nvidia входит в число самых дорогих публичных компаний мира и уступает по рыночной стоимости только Apple. Поэтому скандал вокруг ее руководителя привлек внимание не только из-за личной истории Хуанга, но и из-за возможных вопросов к деловым контактам компании.