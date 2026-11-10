В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

В перуанском портовом городе Кальяо, неподалеку от Лимы, торжественно открыли гигантскую статую папы римского Льва XIV. Белоснежный монумент высотой 14 метров установлен на берегу Тихого океана в преддверии визита понтифика, который прибудет в Перу 11 ноября.

По утверждению местных властей, это самая высокая скульптура папы римского в мире.

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Как сообщает Reuters, торжественное открытие памятника состоялось 9 ноября. На церемонию собрались сотни жителей города, для которых приезд Льва XIV имеет особое значение.

Скульптура изображает понтифика в белом папском облачении с широко распростертыми руками, словно он приветствует жителей города. Мастера постарались добиться портретного сходства, воспроизведя даже небольшую родинку над верхней губой Льва XIV.

Над созданием памятника работали перуанские скульпторы Рафаэль Гутьеррес и Дейви Вонг со своей командой. На изготовление монумента из стали, стекловолокна и смолы потребовалось всего 45 дней.

Сама фигура папы достигает 10 метров, еще четыре метра составляет постамент. Общий вес конструкции - около четырех тонн. По информации местных властей, памятник устойчив и выдержит порывы ветра скоростью до 120 километров в час.

Во время церемонии открытия выступил детский хор, а в небо выпустили воздушные шары, символизирующие четки.

Почему в Перу так любят Льва XIV

Хотя Лев XIV стал первым папой римским, родившимся в США, значительная часть его жизни связана именно с Перу.

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Он приехал сюда миссионером еще в 1980-х годах, многие годы служил в местных католических общинах, а с 2015 по 2023 год возглавлял епархию Чиклайо. Понтифик также имеет перуанское гражданство.

Поэтому предстоящий визит воспринимается многими жителями страны как возвращение своего духовного пастыря.

Ожидается, что в ходе поездки Лев XIV посетит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу. На богослужения могут собраться миллионы верующих.

Нынешнее путешествие по Южной Америке началось 6 ноября. Папа уже побывал в Уругвае и Аргентине, где на его мессу в Буэнос-Айресе, по сообщениям СМИ, пришли около 2,5 млн человек. Перу станет заключительным этапом 12-дневной поездки.

Создатели скульптуры надеются, что она станет символом мира для Кальяо - портового города, который в последние годы столкнулся с ростом преступности.

Скульптор Дейви Вонг выразил надежду, что образ понтифика с распростертыми руками будет напоминать жителям о необходимости мира и согласия.

Памятник установлен в обновленном общественном пространстве на побережье, где оборудованы игровые и спортивные площадки.

Сам Лев XIV должен прибыть в Перу в среду, 11 ноября. Его поездка завершится 17 ноября возвращением в Рим.