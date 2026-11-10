10 ноября 2026, 20:58 Валерия Леонова

В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

В перуанском портовом городе Кальяо, неподалеку от Лимы, торжественно открыли гигантскую статую папы римского Льва XIV. Белоснежный монумент высотой 14 метров установлен на берегу Тихого океана в преддверии визита понтифика, который прибудет в Перу 11 ноября.

По утверждению местных властей, это самая высокая скульптура папы римского в мире.

Читайте нас также

Как сообщает Reuters, торжественное открытие памятника состоялось 9 ноября. На церемонию собрались сотни жителей города, для которых приезд Льва XIV имеет особое значение.

Скульптура изображает понтифика в белом папском облачении с широко распростертыми руками, словно он приветствует жителей города. Мастера постарались добиться портретного сходства, воспроизведя даже небольшую родинку над верхней губой Льва XIV.

Над созданием памятника работали перуанские скульпторы Рафаэль Гутьеррес и Дейви Вонг со своей командой. На изготовление монумента из стали, стекловолокна и смолы потребовалось всего 45 дней.

Сама фигура папы достигает 10 метров, еще четыре метра составляет постамент. Общий вес конструкции - около четырех тонн. По информации местных властей, памятник устойчив и выдержит порывы ветра скоростью до 120 километров в час.

Во время церемонии открытия выступил детский хор, а в небо выпустили воздушные шары, символизирующие четки.

Почему в Перу так любят Льва XIV

Хотя Лев XIV стал первым папой римским, родившимся в США, значительная часть его жизни связана именно с Перу.

Читайте Mixer
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Тыква с маринованным луком: готовим осенний салат к вашему столу
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Смешные картинки за день и лучшие годы жизни
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Скорпионы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе на среду 11 ноября
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру,…

Он приехал сюда миссионером еще в 1980-х годах, многие годы служил в местных католических общинах, а с 2015 по 2023 год возглавлял епархию Чиклайо. Понтифик также имеет перуанское гражданство.

Поэтому предстоящий визит воспринимается многими жителями страны как возвращение своего духовного пастыря.

Ожидается, что в ходе поездки Лев XIV посетит Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу. На богослужения могут собраться миллионы верующих.

Нынешнее путешествие по Южной Америке началось 6 ноября. Папа уже побывал в Уругвае и Аргентине, где на его мессу в Буэнос-Айресе, по сообщениям СМИ, пришли около 2,5 млн человек. Перу станет заключительным этапом 12-дневной поездки.

Создатели скульптуры надеются, что она станет символом мира для Кальяо - портового города, который в последние годы столкнулся с ростом преступности.

Скульптор Дейви Вонг выразил надежду, что образ понтифика с распростертыми руками будет напоминать жителям о необходимости мира и согласия.

Памятник установлен в обновленном общественном пространстве на побережье, где оборудованы игровые и спортивные площадки.

Сам Лев XIV должен прибыть в Перу в среду, 11 ноября. Его поездка завершится 17 ноября возвращением в Рим.

google news Подпишитесь на нас
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Меркурий и Венера заканчивают ретроградность: к чему вернуться после 14…
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского

Тыква с маринованным луком: готовим осенний салат к вашему столу

В мире

В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 20:58
В Перу открыли самую высокую в мире статую папы римского
10 ноября, 20:29
Страшная авария с 86 автомобилями в Болгарии: 11 погибших, что еще  известно в данный момент
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 19:28 19:28
Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 18:59 18:59
84-летний основатель Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка женился на своей подруге после 26 лет отношений
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 17:59 17:59
В Испании при взрыве рюкзака погибли полицейский и его служебная собака, тяжело ранен сапер
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
ВИДЕО
10 ноября, 15:50 15:50
Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте на фоне скандала вокруг отца: принц Гарри выступил один
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 14:00 14:00
Под Германией пробуждается древний вулкан: учёные обнаружили более тысячи подземных толчков - есть ли опасность для Европы?
Покупатель сравнивает телевизоры 2026 года перед распродажей
10 ноября, 12:30 12:30
Телевизоры 2026 года: за какие новые функции стоит платить на распродаже
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 11:28 11:28
Эстония возьмет на себя 80% расходов на отопление, а что предложит Латвия?
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 10:58 10:58
«Я действительно ему верю»: Трамп прокомментировал роман Дженсена Хуанга с китаянкой
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает
10 ноября, 10:28 10:28
В самой богатой стране ЕС работникам обещают до 4600 евро, но желающих все равно не хватает

Латвия

airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
ВИДЕО
10 ноября, 19:57
Кулбергс не теряет надежды сформировать новое правительство до 18 ноября
10 ноября, 17:29
В День Лачплесиса с 17 часов до полуночи будет закрыта для движения набережная 11 Ноября
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 14:55 14:55
«Мы идём по тонкому льду»: Кулбергс рассказал неприятную правду о бюджете Латвии - экономить предлагают даже на пособиях
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 11:58 11:58
Латвия может стать самой быстрорастущей экономикой Балтии, но есть один неприятный нюанс
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 09:59 09:59
Латвия больше не готова платить за Rail Baltica: денег не хватает даже при помощи ЕС
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 09:28 09:28
Пиратские сайты могут начать блокировать быстрее: чего добиваются представители отрасли в Латвии
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 08:29 08:29
В 2027 году жители Латвии останутся без дополнительных длинных выходных
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
10 ноября, 07:59 07:59
Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
9 ноября, 23:27 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
9 ноября, 19:40 19:40
В Германии пропала жительница Даугавпилса: полиция просит помощи в поисках
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
9 ноября, 19:05 19:05
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов

ЧП

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
10 ноября, 20:29
Страшная авария с 86 автомобилями в Болгарии: 11 погибших, что еще  известно в данный момент
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
ВИДЕО
10 ноября, 13:23
Массовая авария в Болгарии: в густом тумане столкнулись около 70 автомобилей, погибли не менее 12 человек
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 16:30
В новой книге Дастина Хоффмана раскрывается, почему он «чуть не отказался» от роли в фильме «Человек дождя» , за которую получил «Оскар»
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:56
«Нет культуры - нет будущего»: работники культуры вышли на протест в центре Риги из-за низких зарплат
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
10 ноября, 15:09
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не собирается смотреть нового «Гарри Поттера» и не хочет давать советы своему преемнику
ФОТОВИДЕО
10 ноября, 14:40
По стопам Терминатора: 29-летний сын Шварценеггера вошёл в пятёрку лучших на турнире по бодибилдингу
10 ноября, 12:58
Впервые в истории Букеровскую премию получил писатель-фантаст - ему 81 год
8 ноября, 18:20
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
6 ноября, 20:58
Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла
6 ноября, 13:35
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет

Mixer

Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
10 ноября, 20:35
Меркурий и Венера заканчивают ретроградность: к чему вернуться после 14 ноября
Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
10 ноября, 20:05
Тыква с маринованным луком: готовим осенний салат к вашему столу
Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку
10 ноября, 19:05
Смешные картинки за день и лучшие годы жизни
10 ноября, 18:10
Скорпионы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе на среду 11 ноября
10 ноября, 16:58
Рояль, барабаны или арфа? Тест из 9 инструментов раскроет вашу натуру, даже если вы сами пока не разобрались
10 ноября, 16:16
Вишнёвая помада оказалась слишком тёмной: три способа носить один оттенок
10 ноября, 15:59
Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе с чесноком
10 ноября, 15:27
Игра слов: юмор, который превращает обычный текст в лингвистическую ловушку

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
10 ноября, 17:04
«Зеленая лампа»: 2,5-летней Софии из Вангажи нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
9 ноября, 23:27
«Зеленая лампа»: маме четверых детей из Вангажи нужна помощь для лечения 2,5-летней дочки Софии
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас