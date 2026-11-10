В Испании при взрыве рюкзака погибли полицейский и его служебная собака, тяжело ранен сапер

В испанском городе Овьедо обычный вызов полиции из-за конфликта между соседями обернулся трагедией. Во вторник, 10 ноября, при взрыве самодельного устройства погиб сотрудник кинологической службы Национальной полиции Испании, еще один полицейский получил тяжелые ранения. Вместе с хозяином погибла служебная собака.

Как сообщает Reuters, все началось ранним утром с конфликта между двумя семьями. Около 7:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе в жилом доме. Прибывшие сотрудники обнаружили 17-летнюю девушку с огнестрельными ранениями. Ее доставили в больницу, где врачи установили, что угрозы для жизни нет.

Читайте нас также Google News Facebook

Во время осмотра здания полицейские заметили подозрительный рюкзак, оставленный в подъезде. На место вызвали специалистов по обезвреживанию взрывных устройств TEDAX и кинологов с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку.

По словам представителя полиции Педро Агуадо, рюкзак решили вынести на улицу, чтобы не подвергать опасности жильцов. Однако во время работы с устройством произошел мощный взрыв.

Погиб субинспектор кинологической службы Хуан Хосе. Вместе с ним погибла его служебная собака - трехлетняя немецкая овчарка по кличке Дени. Национальная полиция Испании подтвердила гибель животного и опубликовала сообщение в память о нем.

Читайте

Второй пострадавший полицейский, специалист подразделения TEDAX, получил тяжелейшие травмы. По информации полицейского профсоюза JUPOL, врачам пришлось ампутировать ему ногу. Позднее полиция сообщила, что пострадавший находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

Предполагаемый виновник происшествия скрылся еще до прибытия полиции. Его личность установлена. По данным испанских СМИ, мужчина ранее привлекался к ответственности за мелкие преступления.

Полиция развернула масштабную операцию по поиску подозреваемого. Правоохранительные органы выясняют, каким образом было изготовлено взрывное устройство и при каких обстоятельствах оно оказалось в жилом доме.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье погибшего полицейского и пожелал выздоровления раненому сотруднику.

По информации Associated Press, на данный момент у следствия нет оснований связывать произошедшее с терроризмом.