Убийца из Кракова посещал сайты о террористе Брейвике: следствие раскрыло новые подробности бойни с девятью жертвами

Польские следователи обнаружили на компьютере 24-летнего Михала Оксиньского, устроившего массовую стрельбу в центре Кракова, следы посещения сайтов, посвященных норвежскому террористу Андерсу Брейвику.

Власти проверяют возможную связь преступления с ультраправым экстремизмом. Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в интервью Radio Kraków во вторник, 10 ноября.

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По словам министра, специалистам удалось получить доступ к компьютеру нападавшего и изучить историю посещения интернет-страниц.

«Я могу подтвердить некоторые сведения, поскольку у служб есть доступ к компьютеру преступника. Действительно, видно, что он посещал сайты, посвященные Андерсу Брейвику», - заявил Журек.

Министр отметил, что в расследовании прослеживаются серьезные признаки возможной связи с праворадикальным экстремизмом. Однако окончательные выводы о мотивах преступления пока не сделаны.

24-летний Михал Оксиньский - токарь, увлекавшийся стрельбой. Он жил в Островце-Свентокшиском, городе с населением примерно 60 тысяч человек, в 200 километрах от Кракова. Оксиньский окончил техникум и работал токарем на Островецком заводе огнеупорных материалов. Его мать была продавцом, отец занимался электрикой, младшая сестра училась в Краковской академии искусств. Оксиньский не был судим и не служил в армии, сообщает «Медуза».

С 2022 года Оксиньский состоял в стрелковом клубе, а в начале 2026-го как член клуба получил разрешение на владение двумя единицами оружия - винтовкой и пистолетом. Еще девять единиц оружия имел право хранить его отец

Следователи обнаружили в автомобиле Оксиньского глушитель, а на его рабочем месте - символику, которая может иметь отношение к экстремистским взглядам. Проверяется, действовал ли стрелок самостоятельно и были ли у него сообщники.

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Трагедия произошла 7 ноября, когда вооруженный мужчина в шлеме и бронежилете въехал на автомобиле на главную Рыночную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим.

В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Среди погибших были четверо граждан Польши, британец и гражданин Австрии.

Полицейские открыли ответный огонь. Оксиньский получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, где скончался 9 ноября после нескольких операций.

Позже в семейном доме нападавшего обнаружили тела его родителей и сестры. Следователи предполагают, что они также стали жертвами Оксиньского незадолго до нападения в центре города.

Таким образом, общее число предполагаемых жертв преступника достигло девяти человек.

Андерс Брейвик - норвежский ультраправый террорист, совершивший 22 июля 2011 года два нападения. Сначала он организовал взрыв в правительственном квартале Осло, в результате погибли восемь человек. Затем отправился на остров Утойя и открыл огонь по участникам молодежного лагеря Рабочей партии Норвегии. Там погибли 69 человек. Всего жертвами терактов стали 77 человек.

Обнаруженная история посещения сайтов о Брейвике рассматривается польскими следователями как одно из возможных свидетельств идеологической мотивации нападения в Кракове.

Расследование продолжается, несмотря на смерть подозреваемого. Польские правоохранительные органы намерены установить все обстоятельства трагедии, включая подготовку преступления.