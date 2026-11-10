10 ноября 2026, 20:29 Валерия Леонова

Страшная авария с 86 автомобилями в Болгарии: 11 погибших, что еще  известно в данный момент

Страшная авария с 86 автомобилями в Болгарии: 11 погибших, что еще  известно в данный момент

В Болгарии произошла одна из самых масштабных дорожных катастроф последних лет. Утром во вторник, 10 ноября, на автомагистрали «Тракия» столкнулись 86 транспортных средств, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.

По последним официальным данным, погибли 11 человек, еще 51 человек был госпитализирован. В стране объявлен национальный траур.

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Как сообщает Болгарское национальное телевидение BNT, аварии произошли около семи часов утра на автомагистрали, соединяющей Софию с черноморским городом Бургас, в районе населенного пункта Зимница.

В условиях густого тумана практически одновременно произошли два массовых столкновения на противоположных сторонах дороги. В направлении Бургаса в аварию попали 63 транспортных средства, в направлении Софии - еще 23.

По предварительной информации полиции, первая авария произошла после того, как грузовик преградил путь пассажирскому автобусу. Вслед за ними столкнулись другие автомобили, в том числе грузовик, перевозивший зерно.

На противоположной стороне магистрали также началась цепная реакция столкновений. Следователи предполагают, что некоторые водители отвлеклись на происходящее на встречных полосах и не успели вовремя затормозить.

Видимость за считаные мгновения упала до 10 метров

Одной из основных причин трагедии, по предварительным данным, стало резкое ухудшение погодных условий.

Как рассказал исполняющий обязанности главного секретаря МВД Болгарии Любомир Николов, очевидцы сообщали, что видимость на дороге сначала составляла около 70-80 метров, но затем внезапно сократилась до 10 метров.

Ситуацию усугубило мокрое дорожное покрытие. По словам свидетелей, после первых столкновений автомобили продолжали врезаться друг в друга. Некоторым водителям и пассажирам пришлось срочно покидать машины и убегать в сторону поля, опасаясь новых ударов.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видны искореженные автомобили, перевернутые грузовики и обломки транспортных средств, разбросанные по автомагистрали.

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Число погибших уточнили: 11 человек, 13 пострадавших в тяжелом состоянии

В течение дня поступали противоречивые сведения о количестве жертв. Первоначально власти сообщали о 10 погибших, затем число увеличилось до 12.

Однако вечером Министерство здравоохранения Болгарии уточнило официальные данные: подтверждена гибель 11 человек. Десять погибли непосредственно на месте катастрофы, еще один пострадавший скончался в больнице.

По состоянию на 17:00 в медицинские учреждения доставили 51 человека: 33 - в Сливене, 11 - в Ямболе и семерых - в Бургасе. Состояние 13 пострадавших оценивается как тяжелое.

Масштаб катастрофы потребовал мобилизации экстренных служб сразу нескольких регионов страны.

На место происшествия прибыли 15 пожарных автомобилей, сотни полицейских, спасатели и медицинские бригады. Некоторые люди оказались заблокированы в поврежденных машинах, и спасателям пришлось освобождать их из искореженных кузовов.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев распорядился задействовать правительственный самолет и военно-транспортную авиацию для возможной перевозки тяжелораненых в больницы Софии.

Из-за густого тумана использование медицинских вертолетов оказалось затруднено.

Автомагистраль «Тракия» перекрыли в обоих направлениях. В нескольких областях активировали систему экстренного оповещения BG-ALERT, предупреждающую водителей об опасности и объездных маршрутах.

В связи с трагедией 11 ноября объявлено днем национального траура.

Премьер-министр Румен Радев отменил запланированные мероприятия и отправился к месту катастрофы.

По факту произошедшего возбуждены два отдельных уголовных производства, поскольку столкновения произошли на разных направлениях автомагистрали.

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