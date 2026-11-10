Под Германией пробуждается древний вулкан: учёные обнаружили более тысячи подземных толчков - есть ли опасность для Европы?

На западе Германии, под живописным озером Лахер-Зе, скрывается один из самых мощных вулканов Центральной Европы. Почти 13 тысяч лет назад его извержение изменило ландшафт огромной территории, а вулканический пепел распространился далеко за пределы современной Германии. Сегодня учёные вновь изучают происходящее под озером: современные приборы фиксируют многочисленные подземные толчки, свидетельствующие о продолжающейся геологической активности.

Но означает ли это, что древний вулкан готовится проснуться? Немецкие специалисты призывают не торопиться с выводами: активность в земных глубинах действительно существует, однако признаков скорого извержения пока нет.

Читайте нас также Google News Facebook

Озеро, под которым скрывается вулкан

Лахер-Зе (Laacher See) находится в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, неподалёку от города Андернах. Сегодня это популярное место отдыха с лесистыми берегами и спокойной водной гладью.

Однако само озеро появилось в результате грандиозного вулканического извержения около 12 900 лет назад.

Тогда в атмосферу были выброшены огромные массы пепла, пемзы и вулканических газов. Следы этого события обнаружены на обширной территории Европы.

Особенно сильно пострадала долина Рейна. Вулканические отложения перекрывали речные русла, меняли течение воды и способствовали образованию временных водоёмов.

После извержения образовалась вулканическая впадина - кальдера, которая со временем заполнилась водой. Так возникло современное озеро Лахер-Зе.

Более тысячи землетрясений за год

Новые данные о происходящем под вулканом были получены благодаря масштабному исследованию, проведённому немецкими геофизиками.

С сентября 2022-го по август 2023 года учёные разместили в регионе густую сеть сейсмических приборов. Она позволила регистрировать даже самые слабые колебания земной коры, которые человек обычно не ощущает.

Результаты, опубликованные в научном журнале Geophysical Journal International, оказались весьма интересными.

За период наблюдений исследователи выявили 1043 микроземлетрясения. Большинство происходило на глубине от 10 до 16 километров.

Учёные предполагают, что часть этих толчков связана с перемещением подземных флюидов - горячих жидкостей и газов, которые способны изменять давление в горных породах и вызывать движение по разломам.

Это подтверждает, что геологическая система под Лахер-Зе продолжает развиваться, несмотря на тысячелетия, прошедшие после последнего извержения.

Что обнаружили глубоко под землёй

Ещё в 2019 году специалисты Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ и Технологического института Карлсруэ сообщили об обнаружении необычных глубоких низкочастотных землетрясений.

Такие события могут сопровождать движение магматических флюидов из верхней мантии в земную кору.

Последующие исследования позволили получить более подробное представление о внутреннем строении вулканической области.

В 2025 году учёные описали аномальную структуру под Лахер-Зе на глубинах примерно от двух до десяти километров. Её свойства могут указывать на повышенные температуры и присутствие флюидов.

При этом обнаруженная аномалия не означает, что непосредственно под озером находится огромная камера, полностью заполненная расплавленной магмой.

Для понимания процессов в недрах необходимы дальнейшие наблюдения.

В октябре 2025 года приборы снова зафиксировали серию толчков

Дополнительное внимание к вулкану привлекли события в ночь с 9 на 10 октября 2025 года.

Читайте

Сейсмологическая служба юго-западной Германии зарегистрировала под Лахер-Зе серию очень слабых землетрясений.

По первоначальным официальным данным, произошло около 60 толчков магнитудой менее единицы. Их очаги располагались на глубине примерно семи-восьми километров.

Такие колебания практически невозможно почувствовать без специального оборудования.

Специалисты отдельно подчеркнули, что зарегистрированная серия не свидетельствовала о непосредственной опасности для населения.

Более того, прямую связь этих событий с глубокими магматическими процессами установить не удалось.

Что произойдёт, если вулкан снова начнёт извергаться?

История Лахер-Зе показывает, что в прошлом вулкан был способен на чрезвычайно мощные извержения.

Если когда-нибудь произойдёт событие, сопоставимое по масштабу с древней катастрофой, последствия могут выйти далеко за пределы Германии.

Наиболее серьёзная опасность возникла бы для близлежащих районов, включая долину Рейна и города Кобленц и Бонн.

Вулканический пепел способен нарушать работу транспорта, прежде всего авиации, загрязнять источники воды, повреждать сельскохозяйственные угодья и создавать проблемы для инфраструктуры.

При особенно мощном извержении выбросы газов и частиц в атмосферу могут временно влиять на климат.

Известный пример - извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году, после которого средняя глобальная температура временно снизилась примерно на половину градуса.

Однако это лишь описание возможных последствий гипотетического крупного извержения. Учёные не утверждают, что подобный сценарий сейчас развивается под Лахер-Зе.

Стоит ли Европе беспокоиться?

Немецкие геофизики подчёркивают: наличие магматической активности в земных глубинах и приближение извержения - далеко не одно и то же.

В 2019 году исследователи GFZ и Технологического института Карлсруэ объясняли, что перед подъёмом больших объёмов магмы к поверхности обычно появляются дополнительные признаки, включая характерные серии землетрясений на небольших глубинах и заметные изменения земной поверхности.

На тот момент таких свидетельств обнаружено не было.

Современные исследования подтверждают необходимость дальнейшего наблюдения за вулканической системой, но не дают оснований объявлять о приближающейся катастрофе.

Учёные продолжают изучать подземные разломы, движение флюидов, сейсмическую активность и возможные изменения поверхности.

Главный вывод исследователей достаточно прост: Лахер-Зе нельзя считать окончательно потухшим вулканом, но и оснований ожидать его скорого извержения сейчас нет.

Озеро, которое сегодня кажется совершенно спокойным, действительно скрывает сложную и активную геологическую систему. И именно поэтому немецкие специалисты продолжают внимательно следить за тем, что происходит глубоко под его дном.

Источники