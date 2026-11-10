10 ноября 2026, 15:50

Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте на фоне скандала вокруг отца: принц Гарри выступил один

Меган Маркл отказалась от речи в Европарламенте на фоне скандала вокруг отца: принц Гарри выступил один

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Брюссель на мероприятие, посвящённое защите детей от опасностей социальных сетей. Однако запланированное выступление герцогини Сассекской было отменено. Визит совпал с тяжёлым семейным скандалом: её 82-летнему отцу Томасу Марклу предъявлено обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми.

Во вторник, 10 ноября, супруги посетили Европейский парламент, где состоялось открытие мемориальной инсталляции Lost Screen Memorial, посвящённой детям, погибшим в результате обстоятельств, связанных с вредом, причинённым социальными сетями.

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Как сообщает Associated Press, Меган присутствовала на мероприятии вместе с мужем, но не стала произносить подготовленную речь. Вместо неё к собравшимся обратился принц Гарри.

Семейный скандал накануне поездки

Отказ Меган от выступления последовал за сообщениями об уголовном деле в отношении её отца, Томаса Маркла.

По данным британских СМИ, 82-летнему мужчине предъявлено обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Предположительно, запрещённые материалы были обнаружены в арендованных складских помещениях в Калифорнии.

6 ноября Томас Маркл предстал перед судом во Флориде. На этом этапе он не заявил о признании или непризнании вины и был освобождён до дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее Маркл отрицал обвинения.

Важно подчеркнуть, что речь идёт об обвинении, а не о судебном приговоре. Виновность Томаса Маркла не установлена.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к ситуации, известие об уголовном деле глубоко потрясло Меган. По словам собеседника издания, герцогиня не чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы выступать публично.

При этом официального подробного объяснения причин отмены речи Меган не последовало.

Гарри говорил о детях, которых не удалось защитить

Несмотря на непростые обстоятельства, супруги не отказались от участия в мероприятии.

Открытие Lost Screen Memorial было посвящено памяти детей, чьи жизни оборвались после столкновения с опасными явлениями в цифровой среде.

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Мемориал призван привлечь внимание европейских политиков к последствиям кибербуллинга, опасного интернет-контента и механизмов социальных платформ, способных причинять вред несовершеннолетним.

Выступая перед собравшимися, принц Гарри подчеркнул, что говорит прежде всего как отец.

Он призвал технологические компании и законодателей активнее заниматься защитой детей в интернете, а не перекладывать всю ответственность на родителей.

Гарри также обратил внимание на особенности работы социальных сетей, которые способны формировать зависимость и удерживать внимание пользователей, в том числе несовершеннолетних.

По его мнению, безопасность детей должна быть одним из главных приоритетов при разработке цифровых продуктов.

Меган впервые появилась на публике после обвинений против отца

Поездка в Брюссель стала первым публичным появлением герцогини после сообщений об уголовном преследовании Томаса Маркла.

Отношения Меган с отцом уже много лет остаются сложными.

Томас Маркл не присутствовал на её свадьбе с принцем Гарри в 2018 году. Впоследствии семейный конфликт неоднократно становился предметом обсуждения в британской и американской прессе.

Сама Меган ранее рассказывала о болезненном разрыве отношений с отцом и о том, как публичные семейные разногласия повлияли на её жизнь.

Нынешнее уголовное дело вновь привлекло внимание к семье герцогини, хотя сама она не является участницей расследования.

Почему визит в Брюссель имеет значение

Принц Гарри и Меган Маркл уже несколько лет занимаются вопросами безопасности детей и подростков в интернете.

Через свою благотворительную деятельность супруги поддерживают семьи, столкнувшиеся с тяжёлыми последствиями вредоносного контента и онлайн-травли.

Их участие в мероприятии в Европарламенте стало продолжением этой работы.

На этот раз, однако, внимание прессы оказалось приковано не только к инициативам по защите детей, но и к личным обстоятельствам герцогини.

Принц Гарри не стал затрагивать уголовное дело её отца в своём выступлении.

Меган, несмотря на отмену речи, осталась рядом с супругом и приняла участие в памятном мероприятии.

Таким образом, визит в Брюссель состоялся по первоначально намеченной программе лишь частично: герцог и герцогиня Сассекские вместе почтили память погибших детей, но публичное обращение произнёс только Гарри.

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