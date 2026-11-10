10 ноября 2026, 11:28

Эстония возьмет на себя 80% расходов на отопление, а что предложит Латвия?

Эстония возьмет на себя 80% расходов на отопление, а что предложит Латвия?

Эстония готовится компенсировать жителям большую часть расходов на отопление, если цены этой зимой окажутся слишком высокими. Государство возьмет на себя до 80% суммы, превышающей установленный порог. В Латвии аналогичных мер не предусмотрено: рассчитывать на помощь смогут прежде всего малоимущие и отдельные категории населения.

Проекты постановлений о поддержке бытовых потребителей подготовило Министерство климата Эстонии. Компенсации будут действовать с декабря 2026 года по март 2027-го и распространятся на центральное отопление, электричество и газ.

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Самые ощутимые выплаты за отопление ожидаются в Нарве. Согласно эстонскому плану, государство покроет 80% расходов на центральное отопление, превышающих 110 евро за мегаватт-час без учета налога с оборота.

Получать деньги непосредственно на счета жителям не придется. Компенсацию перечислят теплоснабжающим предприятиям, которые должны будут вычесть соответствующую сумму из платежек потребителей. Поддержка также распространяется на жильцов многоквартирных домов, обслуживаемых квартирными товариществами.

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В Латвии отдельной программы компенсации резкого роста цен на энергоносители для всех домохозяйств не готовят. Тем, кому становится трудно оплачивать коммунальные счета, предлагают обращаться в социальную службу своего самоуправления за жилищным пособием.

Право на него определяется индивидуально. Социальная служба оценивает доходы и имущество семьи, а также подтвержденные расходы на жилье. Поэтому единой суммы выплаты для всех получателей нет.

При этом на отопительный сезон с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года правила предоставления жилищного пособия уже смягчили. Коэффициенты расчета повысили, благодаря чему размер помощи увеличится, а претендовать на нее сможет большее число жителей.

Есть в Латвии и отдельные скидки на электроэнергию. Малоимущие и малообеспеченные домохозяйства, семьи с ребенком с инвалидностью, а также люди с инвалидностью I группы или их опекуны получают скидку в размере 20 евро в месяц. Для многодетных семей она составляет 25 евро.

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