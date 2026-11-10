10 ноября 2026, 18:59 Валерия Леонова

84-летний основатель Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка женился на своей подруге после 26 лет отношений

84-летний основатель Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка женился на своей подруге после 26 лет отношений

Основатель медиаимперии Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг женился в возрасте 84 лет. Его избранницей стала 71-летняя Диана Тейлор, с которой он прожил вместе 26 лет. Свадьба прошла без пышных торжеств, в кругу самых близких людей.

Как сообщает журнал People, церемония состоялась 9 ноября в доме пары на Манхэттене, в престижном районе Верхний Ист-Сайд.

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На свадьбе присутствовали только члены семьи, в том числе две взрослые дочери миллиардера от первого брака - Эмма и Джорджина. После обмена клятвами молодожены устроили праздничный обед примерно на 15 человек.

История знакомства Блумберга и Тейлор началась в 2000 году, причем в обстоятельствах, которые трудно назвать романтическими. Они случайно оказались соседями за столом на заседании Гражданской бюджетной комиссии Нью-Йорка. Блумберг тогда готовился к своей первой избирательной кампании на пост мэра города.

Позже в тот же день они вновь встретились, на этот раз в ресторане. Блумберг предложил Диане выпить вместе, и с этого начались отношения, которые продлились более четверти века.

В годы, когда Блумберг возглавлял Нью-Йорк, Тейлор часто сопровождала его на официальных мероприятиях. Хотя пара не состояла в браке, ее называли неофициальной первой леди города.

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При этом Диана всегда сохраняла финансовую и профессиональную независимость. Она сделала успешную карьеру в банковской сфере, занимала пост руководителя банковского надзора штата Нью-Йорк, а впоследствии возглавила совет директоров Нью-Йоркского городского балета.

В интервью The Washington Post в 2020 году Тейлор говорила, что никогда не стремилась определять себя исключительно через отношения с мужчиной. Главным своим достижением она считала профессиональную карьеру.

Для обоих супругов нынешний брак стал вторым. Блумберг ранее был женат на Сьюзан Браун, с которой развелся в 1993 году. От этого брака у него две дочери. Диана Тейлор также прежде состояла в браке, но детей у нее нет.

Майкл Блумберг основал компанию Bloomberg L.P., ставшую одним из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации. С 2002 по 2013 год он трижды избирался мэром Нью-Йорка и сегодня остается одним из богатейших людей мира.

Почему после 26 лет совместной жизни пара решила официально оформить отношения именно сейчас, супруги не объяснили. Еще в 2020 году Блумберг говорил, что они с Дианой не собираются менять свой семейный статус.

Но, как выяснилось, даже спустя четверть века совместной жизни можно передумать.

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