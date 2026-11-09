9 ноября 2026, 21:10 Наталья Гудемчук

Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает об ускорении глобального потепления: Земля накапливает тепло быстрее, чем предполагалось ранее. По оценке организации, 2026 год войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, а в дальнейшем экстремальные погодные явления будут усиливаться. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад ВМО, опубликованный 9 ноября, в день открытия климатической конференции ООН COP31 в Анталье.

Согласно докладу, разница между количеством энергии, которую Земля получает от Солнца, и количеством энергии, которая уходит обратно в космос, достигла максимума за весь период наблюдений. Иными словами, планета удерживает все больше тепла. ВМО предупреждает, что это будет усиливать экстремальные погодные явления - волны жары, засухи и тропические циклоны.

Читайте нас также

Ожидается, что 2026 год войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений и станет десятым годом подряд с рекордно высокой температурой океана. В организации предупреждают, что последствия накопления тепла будут практически необратимыми на протяжении сотен и тысяч лет.

Таким образом, период с 2023 по 2026 год может стать самым жарким четырехлетием за весь период наблюдений.

За первые девять месяцев 2026 года средняя глобальная температура была на 1,47 градуса выше доиндустриального уровня. Почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр, комментируя данные The Guardian, заявил, что порог потепления в 1,5 градуса может быть окончательно превышен уже в 2028 году.

Читайте Mixer
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Печенье к эспрессо: бискотти с фундуком и тёмным шоколадом
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Смешные картинки за день и непереносимость глютена
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Скорпионы, Раки, Львы и Близнецы в гороскопе на вторник 10 ноября
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Тест на самооценку: выберите пудреницу и узнайте, какую часть своего…

По словам ученого, сейчас планета нагревается примерно на 0,4 градуса за десятилетие. Если эта тенденция продолжится, порог в 2 градуса может быть превышен уже к концу 2030-х годов. Макгуайр также считает, что прежние прогнозы повышения глобальной температуры на 2,6–2,8 градуса к концу XXI века могут оказаться слишком оптимистичными.

Одним из факторов, влияющих на температуру, ученый назвал Эль-Ниньо - природное явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. По прогнозам, нынешняя фаза Эль-Ниньо может стать самой сильной за последнюю тысячу лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вступил в эпоху климатических экстремумов. По его словам, мощный Эль-Ниньо развивается на фоне уже перегретой из-за деятельности человека планеты. Климатические рекорды продолжают обновляться, а последствия сильнее всего затрагивают людей и страны, которые меньше других ответственны за изменение климата.

ВМО также сообщает о рекордном уровне Мирового океана. В этом году максимальная площадь морского льда в Антарктике оказалась одной из самых низких за всю историю наблюдений, а в Арктике - самой низкой. Кроме того, ледники по всему миру потеряли более 400 млрд тонн массы. Их сокращение продолжается четвертый год подряд во всех 19 регионах, за которыми наблюдает организация.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была подписана в 1992 году. На конференции COP31 в Анталье представители стран обсуждают меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям глобального потепления.

google news Подпишитесь на нас
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Как выглядел мир задолго до того, как мы привыкли снимать всё на телефон:…
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Печенье к эспрессо: бискотти с фундуком и тёмным шоколадом

В мире

Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 21:10
Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах
9 ноября, 20:40
FDA бьет тревогу: популярные препараты для похудения могут вызвать редкую форму слепоты
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 20:05 20:05
Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 17:35 17:35
Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 17:00 17:00
Британский актер Рассел Брэнд получил свыше 10 лет тюрьмы за изнасилование и сексуальные преступления
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 16:27 16:27
Брэдли Купер возглавит элитный отряд в новом голливудском фильме знаменитой франшизы
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 16:10 16:10
«Я думал, что умру»: рыбаки случайно спасли пианиста, упавшего с борта круизного лайнера, после девяти часов в океане
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 14:59 14:59
Библия, Коран и разговоры с раввином: как Николас Мадуро проводит время в американской тюрьме
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 13:58 13:58
В Британии хотят закрыть детям доступ к eBay и Vinted - и вот почему 
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 13:28 13:28
Бойцовского клуба не будет: Трамп признался, что пошутил, предложив Уайту стать пресс-секретарем
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек
9 ноября, 12:59 12:59
Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек

Латвия

В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 19:40
В Германии пропала жительница Даугавпилса: полиция просит помощи в поисках
9 ноября, 19:05
airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 18:05 18:05
Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 15:29 15:29
В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 14:27 14:27
От собак и пони до птиц и рептилий: более 3000 животных, конкурсы красоты и шоу ждут посетителей ZooExpo в Риге
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 12:28 12:28
Минсообщения предлагает с 2027 года ограничить льготы на проезд до 70% - омбудсмен против
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 11:59 11:59
Телефонные мошенники выманили у жителей Латвии почти 2 миллиона евро за 27 дней
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 10:58 10:58
Премии, надбавки и высокие оклады чиновников Латвии попали под пересмотр нового правительства
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 09:59 09:59
Последний срок оплаты налога на недвижимость в Латвии наступит уже 16 ноября
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 09:28 09:28
«Теперь мы все дорого за это расплачиваемся»: Кариньш о политике Силини
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов
9 ноября, 08:59 08:59
В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов

ЧП

В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
9 ноября, 08:28
Соседи рассказали о жизни мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
8 ноября, 19:47
Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
8 ноября, 18:20
Новый Джеймс Бонд: Роберт Паттинсон и Николас Холт неожиданно вступили в борьбу за роль агента 007
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
6 ноября, 20:58
Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
6 ноября, 13:35
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
6 ноября, 12:00
Томас Андерс, «Турандот» и море огней: куда пойти в Риге 6–8 ноября
6 ноября, 09:30
Мотоцикл Бэтмена за миллион евро и шляпа Индианы Джонса: в Лондоне распродают легенды Голливуда
5 ноября, 18:05
Джинсы, пуховики и бумажные платья: объявлена тема Met Gala 2027
3 ноября, 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
3 ноября, 20:00
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья

Mixer

Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так
9 ноября, 21:05
Школьная арифметика для взрослых: минус внутри скобок и минус перед ними
Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так
9 ноября, 20:35
Чёрные, шоколадные или винные: какие колготки надеть к серому платью
Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так
9 ноября, 20:35
Как выглядел мир задолго до того, как мы привыкли снимать всё на телефон: 23 удивительных исторических кадра
9 ноября, 20:05
Печенье к эспрессо: бискотти с фундуком и тёмным шоколадом
9 ноября, 19:05
Смешные картинки за день и непереносимость глютена
9 ноября, 18:10
Скорпионы, Раки, Львы и Близнецы в гороскопе на вторник 10 ноября
9 ноября, 16:58
Тест на самооценку: выберите пудреницу и узнайте, какую часть своего характера вы слишком долго держите под замком
9 ноября, 15:58
Мы живем именно так? 17 сатирических рисунков о мире, в котором давно что-то пошло не так

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 21:00
Сборная Латвии по хоккею выиграла Кубок Германии, разгромив Австрию со счетом 6:2
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 19:40
Тренера сборной Египта уволили после драки его жен
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
8 ноября, 16:58
Авиакомпания сообщила, что убирает из салонов кресло 7C в честь Роналду. Но журналисты обнаружили подвох
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас