Земля нагревается быстрее прогнозов: ученые предупреждают о новых климатических рекордах

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает об ускорении глобального потепления: Земля накапливает тепло быстрее, чем предполагалось ранее. По оценке организации, 2026 год войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений, а в дальнейшем экстремальные погодные явления будут усиливаться. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад ВМО, опубликованный 9 ноября, в день открытия климатической конференции ООН COP31 в Анталье.

Согласно докладу, разница между количеством энергии, которую Земля получает от Солнца, и количеством энергии, которая уходит обратно в космос, достигла максимума за весь период наблюдений. Иными словами, планета удерживает все больше тепла. ВМО предупреждает, что это будет усиливать экстремальные погодные явления - волны жары, засухи и тропические циклоны.

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Ожидается, что 2026 год войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений и станет десятым годом подряд с рекордно высокой температурой океана. В организации предупреждают, что последствия накопления тепла будут практически необратимыми на протяжении сотен и тысяч лет.

Таким образом, период с 2023 по 2026 год может стать самым жарким четырехлетием за весь период наблюдений.

За первые девять месяцев 2026 года средняя глобальная температура была на 1,47 градуса выше доиндустриального уровня. Почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр, комментируя данные The Guardian, заявил, что порог потепления в 1,5 градуса может быть окончательно превышен уже в 2028 году.

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По словам ученого, сейчас планета нагревается примерно на 0,4 градуса за десятилетие. Если эта тенденция продолжится, порог в 2 градуса может быть превышен уже к концу 2030-х годов. Макгуайр также считает, что прежние прогнозы повышения глобальной температуры на 2,6–2,8 градуса к концу XXI века могут оказаться слишком оптимистичными.

Одним из факторов, влияющих на температуру, ученый назвал Эль-Ниньо - природное явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. По прогнозам, нынешняя фаза Эль-Ниньо может стать самой сильной за последнюю тысячу лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вступил в эпоху климатических экстремумов. По его словам, мощный Эль-Ниньо развивается на фоне уже перегретой из-за деятельности человека планеты. Климатические рекорды продолжают обновляться, а последствия сильнее всего затрагивают людей и страны, которые меньше других ответственны за изменение климата.

ВМО также сообщает о рекордном уровне Мирового океана. В этом году максимальная площадь морского льда в Антарктике оказалась одной из самых низких за всю историю наблюдений, а в Арктике - самой низкой. Кроме того, ледники по всему миру потеряли более 400 млрд тонн массы. Их сокращение продолжается четвертый год подряд во всех 19 регионах, за которыми наблюдает организация.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была подписана в 1992 году. На конференции COP31 в Анталье представители стран обсуждают меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям глобального потепления.