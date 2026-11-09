«Я думал, что умру»: рыбаки случайно спасли пианиста, упавшего с борта круизного лайнера, после девяти часов в океане

Два американских рыбака совершили невероятное спасение у побережья Калифорнии. Возвращаясь с рыбалки, они заметили человека в Тихом океане, примерно в 30 километрах от берега.

Выяснилось, что мужчина работает пианистом на круизном лайнере Ovation of the Seas и, предположительно, провел в воде около девяти часов. Причем без спасательного жилета.

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Как сообщает CBS Los Angeles, необычная история произошла в пятницу, 6 ноября, неподалеку от острова Каталина.

Грант Гарретт и Шон Нортон отправились утром ловить марлина. Около полудня, когда они уже возвращались домой, капитан их лодки заметил вдалеке что-то странное.

Сначала было трудно понять, что именно находится в воде. Но вскоре рыбаки осознали, что перед ними человек.

«Я сказал: «Да это же человек! Остановите лодку, быстро убираем все снасти!» - вспоминает Гарретт.

Мужчина держался на поверхности воды, хотя вокруг на многие километры не было ни берега, ни других судов.

Рыбаки подошли ближе и сумели поднять его на борт.

Когда спасенный немного пришел в себя, он рассказал, что работает пианистом на 14-палубном круизном лайнере Ovation of the Seas, принадлежащем компании Royal Caribbean.

По словам Нортона, мужчина почти не разговаривал. Он произнес лишь несколько слов, которые рыбак запомнил на всю жизнь.

«Спасибо. Я думал, что умру».

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После этого рыбаки передали сигнал бедствия по морской радиосвязи. На помощь прибыли спасатели из Ньюпорт-Бич, которые доставили мужчину на берег. Его госпитализировали в стабильном состоянии. По данным Береговой охраны США, он должен выжить.

Имя спасенного официально не раскрывается.

Представители спасательных служб предполагают, что пианист оказался за бортом около 02:30 ночи. Если эти расчеты верны, до момента спасения он провел в воде приблизительно девять часов.

Начальник подразделения спасателей Ньюпорт-Бич Адам Ясенда сообщил, что мужчину обнаружили в 15-20 милях от берега - примерно в 24-32 километрах.

«Практически посреди океана», - так он описал место происшествия.

Как именно сотрудник круизного лайнера оказался за бортом, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося расследует Береговая охрана США.

Шон Нортон считает, что пианисту удалось выжить благодаря необычно высокой температуре воды в Тихом океане. По оценке рыбака, она составляла около 76 градусов по Фаренгейту, или примерно +24 градуса Цельсия.

В Royal Caribbean Group подтвердили, что спасенный мужчина действительно является сотрудником компании.

При этом компания отказалась раскрывать дополнительные подробности, сославшись на необходимость уважать частную жизнь сотрудника.

Круизный лайнер Ovation of the Seas благополучно вернулся в Лос-Анджелес, и пассажиры смогли покинуть судно без каких-либо нарушений расписания.