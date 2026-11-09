В Британии хотят закрыть детям доступ к eBay и Vinted - и вот почему

В Великобритании готовятся распространить ограничения для пользователей младше 16 лет не только на социальные сети, но и на популярные торговые интернет-площадки. Под запрет могут попасть eBay, Vinted, Depop и Facebook Marketplace, где люди покупают и продают одежду, технику и другие вещи.

Как сообщает The Sunday Times, правительство обеспокоено тем, что встроенные чаты этих сервисов могут использоваться взрослыми для установления опасных контактов с несовершеннолетними.

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Министр культуры и цифровых вопросов Лиза Нэнди подтвердила в эфире программы BBC Sunday with Laura Kuenssberg, что власти серьезно изучают возможность введения подобных ограничений.

«Мы серьезно рассматриваем такую возможность, чтобы обеспечить безопасность детей», - заявила министр.

Главная проблема, по мнению британских властей, заключается не в самой торговле, а в возможности личного общения между пользователями.

Покупатель и продавец могут переписываться друг с другом, обсуждая товар, цену и доставку. Однако этим механизмом способны воспользоваться и злоумышленники.

Британская благотворительная организация The Children’s Society предупреждает, что дети, особенно испытывающие финансовые трудности, могут становиться объектами сексуальной эксплуатации на торговых платформах.

По данным организации, несовершеннолетним предлагают деньги или подарки в обмен на интимные фотографии. Известны также случаи, когда подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность, используя отправленные им посылки.

При этом онлайн-маркетплейсы весьма популярны среди детей. Согласно исследованию британского регулятора Ofcom, около 19% пользователей в возрасте от 8 до 14 лет ежемесячно посещают eBay, а 15% - Vinted.

Детям уже запрещено регистрироваться. Почему этого недостаточно

Любопытно, что обе площадки уже предусматривают возрастные ограничения: для самостоятельного использования eBay и Vinted необходимо достичь 18 лет.

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Однако на практике несовершеннолетние могут пользоваться сервисами через учетные записи родителей или обходить существующие проверки.

Поэтому правительство рассматривает более жесткие требования к подтверждению возраста пользователей.

Представители eBay заявили, что намерены продолжать сотрудничество с британскими властями, хотя подробности возможного нового законодательства пока неизвестны.

Vinted также выразила готовность к диалогу с правительством и регулятором.

В июне 2026 года британское правительство объявило о намерении запретить детям младше 16 лет пользоваться рядом социальных сетей.

Первые ограничения планируется ввести весной 2027 года

Ожидается, что они затронут Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, X и другие крупные платформы. Окончательный перечень сервисов еще не опубликован.

Теперь власти обсуждают возможность расширения этих правил на торговые площадки и некоторые игровые сервисы, где взрослые могут напрямую общаться с детьми.

По информации The Sunday Times, дополнительные ограничения для маркетплейсов могут быть введены посредством подзаконных актов до конца 2027 года.

Однако окончательного решения пока нет: правительству еще предстоит определить, какие именно сервисы попадут под новые требования и как будет организована проверка возраста.