Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек

Мужчина, устроивший 7 ноября массовую стрельбу на главной площади Кракова, скончался в больнице утром в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщила малопольская полиция. Нападавший, 24-летний гражданин Польши Михал О., получил тяжелые огнестрельные ранения во время задержания.
В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.
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После перестрелки с полицейскими мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи провели несколько операций, однако спасти его не удалось.
Как сообщил представитель властей Малопольского воеводства, смерть наступила около 4:30 утра.
Смерть нападавшего не остановит расследование
Польская прокуратура заявила, что расследование продолжится, несмотря на смерть подозреваемого.
Следователям предстоит восстановить полную картину событий 7 ноября, установить мотив преступления и выяснить, были ли у стрелявшего сообщники или связи с экстремистскими организациями.
Особое внимание уделяется гибели трех человек, тела которых полиция обнаружила в семейной квартире подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский.
Погибшими оказались его 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра. На их телах были обнаружены огнестрельные ранения.
В понедельник назначены судебно-медицинские экспертизы тел всех девяти погибших. Исследования могут занять около двух дней.
Следователи также изучают электронные устройства, записи камер наблюдения и другие материалы, изъятые во время обысков.
Еще одной важной частью расследования стало происхождение оружия, которым располагал подозреваемый.
По данным польских правоохранительных органов, в семейной квартире обнаружили семь единиц огнестрельного оружия. Еще четыре нашли в автомобиле и других местах, связанных с нападением в Кракове.
Всего изъято 11 единиц оружия- столько же, сколько было зарегистрировано на подозреваемого и его отцаЧитайте
Известно, что мужчина имел официальное разрешение на владение оружием и ранее не был судим.
После трагедии польские власти намерены пересмотреть правила выдачи разрешений на огнестрельное оружие.
Что известно о мотивах нападения
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский ранее заявил, что подозреваемый придерживался радикальных ультранационалистических взглядов и интересовался крайне правыми идеологиями.
Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее террористическим актом.
При этом следствие пока не установило окончательный мотив преступления и не подтвердило принадлежность нападавшего к какой-либо экстремистской организации.
Прокуратура расследует массовое убийство как преступление террористического характера.
Напомним, трагедия произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00. Мужчина въехал на черном автомобиле на площадь Главный Рынок в историческом центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим.
Погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Среди жертв были граждане Польши, Великобритании и Австрии.
Ранения получили 16 человек, включая двух полицейских, которые участвовали в задержании преступника.
По состоянию на утро понедельника в шести больницах Кракова оставались 15 пострадавших. Состояние 14 пациентов оценивается как стабильное. Один полицейский по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Среди раненых есть граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии.
В Польше 8 и 9 ноября объявлен национальный траур. На месте трагедии жители Кракова продолжают оставлять цветы и зажигать свечи.