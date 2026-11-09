Стрелявший в центре Кракова умер в больнице: следствие выясняет обстоятельства гибели девяти человек

Мужчина, устроивший 7 ноября массовую стрельбу на главной площади Кракова, скончался в больнице утром в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщила малопольская полиция. Нападавший, 24-летний гражданин Польши Михал О., получил тяжелые огнестрельные ранения во время задержания.

В результате нападения погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

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После перестрелки с полицейскими мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи провели несколько операций, однако спасти его не удалось.

Как сообщил представитель властей Малопольского воеводства, смерть наступила около 4:30 утра.

Смерть нападавшего не остановит расследование

Польская прокуратура заявила, что расследование продолжится, несмотря на смерть подозреваемого.

Следователям предстоит восстановить полную картину событий 7 ноября, установить мотив преступления и выяснить, были ли у стрелявшего сообщники или связи с экстремистскими организациями.

Особое внимание уделяется гибели трех человек, тела которых полиция обнаружила в семейной квартире подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский.

Погибшими оказались его 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра. На их телах были обнаружены огнестрельные ранения.

В понедельник назначены судебно-медицинские экспертизы тел всех девяти погибших. Исследования могут занять около двух дней.

Следователи также изучают электронные устройства, записи камер наблюдения и другие материалы, изъятые во время обысков.

Еще одной важной частью расследования стало происхождение оружия, которым располагал подозреваемый.

По данным польских правоохранительных органов, в семейной квартире обнаружили семь единиц огнестрельного оружия. Еще четыре нашли в автомобиле и других местах, связанных с нападением в Кракове.

Известно, что мужчина имел официальное разрешение на владение оружием и ранее не был судим.

После трагедии польские власти намерены пересмотреть правила выдачи разрешений на огнестрельное оружие.

Что известно о мотивах нападения

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский ранее заявил, что подозреваемый придерживался радикальных ультранационалистических взглядов и интересовался крайне правыми идеологиями.

Премьер-министр Дональд Туск назвал произошедшее террористическим актом.

При этом следствие пока не установило окончательный мотив преступления и не подтвердило принадлежность нападавшего к какой-либо экстремистской организации.

Прокуратура расследует массовое убийство как преступление террористического характера.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00. Мужчина въехал на черном автомобиле на площадь Главный Рынок в историческом центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим.

Погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Среди жертв были граждане Польши, Великобритании и Австрии.

Ранения получили 16 человек, включая двух полицейских, которые участвовали в задержании преступника.

По состоянию на утро понедельника в шести больницах Кракова оставались 15 пострадавших. Состояние 14 пациентов оценивается как стабильное. Один полицейский по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Среди раненых есть граждане Великобритании, Португалии, России, Германии и Австрии.

В Польше 8 и 9 ноября объявлен национальный траур. На месте трагедии жители Кракова продолжают оставлять цветы и зажигать свечи.