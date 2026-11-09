Португалия и Испания готовятся к шторму «Чарльз»: ветер может усилиться до 120 км/ч

На Португалию и Испанию надвигается шторм «Чарльз», который принесет сильные дожди и ветер с порывами до 120 км/ч. На Мадейре непогода начнется уже во вторник, сообщает Euronews.

Португалия еще не успела оправиться от последствий циклона «Бруна», который принес на Мадейру наводнения и серьезные разрушения, а к региону приближается новый шторм. По прогнозу Португальского института моря и атмосферы (IPMA), на Мадейре непогода усилится к концу дня 10 ноября, а на материковой части страны - в среду. Испанское государственное метеорологическое агентство Aemet также ожидает, что самым сложным днем станет среда. В четверг погода останется неустойчивой, однако интенсивность непогоды снизится.

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Траектория циклона пока точно не определена. Согласно европейской и американской метеорологическим моделям, сначала он пройдет между севером Канарских островов и Мадейрой. Затем центр шторма может приблизиться к Пиренейскому полуострову со стороны Кадисского залива либо пройти между городом Синес и мысом Кабу-Карвуэйру в Португалии.

На Мадейре, которая уже пострадала от циклона «Бруна», сильные дожди ожидаются со вторника вечером до утра среды. В отдельных районах, особенно в горах, за 12 часов может выпасть более 100 миллиметров осадков. Юго-западный ветер усилится до 80–100 км/ч, а в горных районах порывы могут достигать 130 км/ч. У южного побережья острова прогнозируются волны высотой 3,5–4,5 метра.

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На материковой части Португалии циклон начнет влиять на погоду к концу утра среды. Порывы ветра могут достигать 100–120 км/ч, а местами - превышать эту скорость. Сильные дожди ожидаются на большей части территории страны. К югу от мыса Кабу-Карвуэйру высота волн может составить 4–6 метров. По прогнозам, Азорские острова циклон не затронет.

«Чарльз» стал третьим названным штормом сезона 2026/2027 годов. Ранее в этом сезоне были названы циклон «Адам», затронувший испанскую часть Средиземного моря, и циклон «Бруна».

В связи с приближением нового циклона португальская служба гражданской защиты призвала жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется не приближаться к опасным участкам побережья, не пересекать затопленные дороги, избегать лесных массивов и поврежденных зданий, где возможны падение деревьев и обрушения. Также жителям советуют очистить водостоки, закрепить предметы на балконах и во дворах, закрыть окна и ставни, а автомобилистам - снизить скорость.