GTA VI еще не вышла, а Rockstar уже заработала на игре более 750 миллионов долларов

До выхода Grand Theft Auto VI остаются считаные дни, а игра Rockstar Games уже принесла разработчикам более 750 млн долларов. Столь внушительную сумму обеспечили предзаказы, стартовавшие 25 июня. По оценкам аналитической компании Sensor Tower, к началу ноября было продано около 7,71 млн цифровых и физических копий.

Главным источником выручки стала PlayStation 5. На консоли Sony пришлось 74% всех предзаказов GTA VI, что принесло около 559 млн долларов. Пользователи Xbox Series X|S обеспечили оставшиеся 26%, или примерно 192 млн долларов.

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В США стандартное издание игры стоит 80 долларов, а Ultimate Edition обойдется покупателям в 100 долларов. Такая ценовая политика уже вызвала обсуждения среди игроков. Однако глава издательства Take-Two Штраус Зельник в интервью CNBC назвал стоимость новинки «настоящей выгодной сделкой», объяснив ее инфляцией и масштабом работы, которую Rockstar вложила в проект.

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У предыдущей части франшизы тоже была впечатляющая коммерческая история. GTA V заработала 800 млн долларов за первые сутки после выхода, а отметку в 1 млрд долларов преодолела всего за три дня.

Релиз Grand Theft Auto VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S назначен на 19 ноября 2026 года. До этого момента остается меньше двух недель.