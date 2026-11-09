Британский актер Рассел Брэнд получил свыше 10 лет тюрьмы за изнасилование и сексуальные преступления

Британский актер и комик Рассел Брэнд приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Суд в Лондоне признал его виновным в изнасиловании одной женщины и трех случаях сексуального насилия в отношении других женщин. Об этом сообщает ВВС.

Приговор был оглашен в понедельник, 9 ноября, в Королевском суде района Саутуарк в Лондоне. Утром Брэнд прибыл на заседание из тюрьмы, где находился после того, как 5 ноября присяжные признали его виновным по четырем пунктам обвинения.

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Вынося приговор, судья назвал Брэнда «сексуальным хищником», который неоднократно лгал и проявил «поразительную наглость».

Перед оглашением приговора суд заслушал заявления женщин, пострадавших от действий актера. Одна из них выступила лично, находясь за занавеской, чтобы Брэнд и публика не могли ее видеть. Заявления остальных женщин зачитал прокурор.

Одна из пострадавших рассказала, что поступки актера оставили ее в состоянии шока и потрясения на несколько недель. Другая заявила, что пережитое оказало долгосрочное влияние на ее жизнь.

Женщина, которую Брэнд изнасиловал в 2009 году, рассказала, что после случившегося ей было трудно спать и есть. Ей пришлось временно оставить работу и переехать к родителям. «Я живу с травмой, с которой сталкиваюсь каждый день», - говорится в ее заявлении.

Еще одна пострадавшая рассказала, что после сексуального насилия со стороны актера потеряла доверие к людям.

Первоначально Брэнду предъявили обвинения по семи эпизодам преступлений сексуального характера в отношении шести женщин. Они относились к периоду с 1999 по 2009 год, когда актер активно строил карьеру в британском шоу-бизнесе.

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Однако присяжные признали его виновным только по четырем пунктам: одному эпизоду изнасилования и трем эпизодам сексуального насилия. По двум обвинениям в изнасиловании и одному обвинению в попытке сексуального насилия актер был оправдан.

Брэнд отвергал все обвинения и настаивал на своей невиновности. Во время судебного процесса он заявил, что согласие является для него основополагающим принципом сексуальных отношений.

Рассел Брэнд известен по ролям в романтической комедии «В пролете» и фильме «Побег из Вегаса», а также по озвучке персонажей мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2».

С 2010 по 2012 год актер состоял в браке с американской певицей Кэти Перри. В последние годы он вел собственный канал на YouTube, где, в частности, распространял теории заговора.

Широкое внимание к Брэнду привлекло журналистское расследование, опубликованное в 2023 году газетами The Times и The Sunday Times совместно с телеканалом Channel 4. Сам актер называл выдвинутые против него обвинения частью заговора.

В отношении Брэнда также продолжается отдельное расследование после того, как еще две женщины недавно обвинили его в изнасиловании. По данным полиции, актера уже допрашивали в связи с этими заявлениями.

«Подозреваемый ранее был допрошен с официальным предупреждением о его правах в связи с выдвинутыми обвинениями», - говорится в заявлении полиции.