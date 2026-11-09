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Бойцовского клуба не будет: Трамп признался, что пошутил, предложив Уайту стать пресс-секретарем

Бойцовского клуба не будет: Трамп признался, что пошутил, предложив Уайту стать пресс-секретарем

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его предложение назначить руководителя UFC Дейну Уайта пресс-секретарем Белого дома было шуткой. Об этом он рассказал журналистам в воскресенье, 8 ноября, сообщает Reuters.

«Скажу вам прямо: я просто пошутил», - заявил американский президент, комментируя свою публикацию в социальной сети Truth Social, которая вызвала немало обсуждений.

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По словам Трампа, юмористический характер предложения должен был стать очевидным благодаря списку предполагаемых помощников Уайта. В него президент включил известных бойцов UFC, в том числе Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

«Конечно, я шутил. Это можно было понять по тому, что я предложил ему взять с собой всех этих замечательных бойцов», - пояснил Трамп.

При этом президент добавил, что Уайту сама идея понравилась.

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«Думаю, Дейне нравится эта идея, и он очень способный человек», - сказал он.

Напомним, в субботу Трамп сообщил, что предложил своему давнему другу и стороннику возглавить пресс-службу Белого дома. Уайт даже опубликовал в Instagram созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он стоит за трибуной пресс-секретаря.

Шутка оказалась особенно убедительной на фоне реальной кадровой ситуации в администрации: должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной после ухода Кэти Закарии, продержавшейся на посту всего пять дней.

Трамп также подтвердил, что в понедельник, 9 ноября, Уайт собирается посетить Белый дом. Однако президент уточнил, что встреча была запланирована по совершенно другим вопросам.

Таким образом, пресс-секретаря из мира смешанных единоборств в Белом доме пока не будет. А вот кто действительно займет эту должность, президент еще не объявил.

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