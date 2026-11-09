Последнее платье принцессы Дианы впервые представили публике на выставке в США

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В Калифорнии в Президентской библиотеке и музее Рональда Рейгана в Сими-Вэлли открылась выставка Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving, посвященная жизни принцессы Дианы, сообщают на официальном сайте музея.

Выставка открылась 7 ноября. Среди более чем 700 экспонатов - черное платье под названием Final Goodbye от модельера Жака Азагюри. Это последний наряд, который Диана примерила перед своей гибелью в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. До сих пор платье не выставлялось для широкой публики.

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Посетители также смогут увидеть знаменитое бархатное платье, в котором Диана танцевала с актером Джоном Траволтой на приеме в Белом доме в 1985 году, свитер с изображением черной овцы и наряд, который принцесса надевала во время посещения детей в больницах.

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В экспозицию вошли свадебные туфли Дианы, сумки Lady Dior, обувь, шляпы, украшения, рукописные письма, исторические документы и личные вещи из ее детства.

Отдельная часть выставки посвящена отношениям принцессы Дианы с президентом США Рональдом Рейганом и его супругой Нэнси. Вместе с личными вещами Дианы представлены материалы из президентского архива, в том числе приглашение на торжественный ужин в Белом доме в 1985 году.

Выставка Diana: Love Life Legacy - A Life of Giving впервые открылась в музее Рональда Рейгана и будет работать там до 31 мая 2027 года. Посещение экспозиции включено в стоимость входного билета в музей.