Библия, Коран и разговоры с раввином: как Николас Мадуро проводит время в американской тюрьме

Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Нью-Йорке, стал посвящать значительную часть своего времени изучению религии и философии. Он читает Библию и Коран, общается со священнослужителями и проявляет интерес к иудаизму.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с условиями его содержания.

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63-летний Мадуро с января находится в федеральном следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине. Он ожидает суда по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и другими предполагаемыми преступлениями.

По информации американской газеты, большую часть свободного времени Мадуро проводит за чтением религиозной и философской литературы.

Он также встречается с тюремными капелланами. Среди его собеседников - католический священник и раввин.

Интерес бывшего венесуэльского лидера к религии не возник внезапно. Мадуро считает себя католиком, а во время президентства поддерживал отношения с представителями различных религиозных общин.

Ранее он также рассказывал о своих еврейских корнях, утверждая, что его предки принадлежали к сефардской общине, переселившейся в Венесуэлу с Нидерландских Антильских островов.

Однако, как утверждают собеседники The New York Times, до ареста Мадуро не проявлял особого интереса к иудаизму.

За десять месяцев заключения внешность бывшего президента изменилась. По словам источников издания, он значительно потерял в весе.

Мадуро неоднократно жаловался на тюремную еду. До задержания он придерживался определенного режима питания, который теперь соблюдать не может.

Его сын Николас Мадуро Герра ранее объяснял похудение отца регулярными физическими упражнениями.

Мадуро содержится в отделении бруклинского изолятора, где в разное время находились и другие известные заключенные, включая рэпера Шона Комбса, предпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида и Луиджи Манджоне.

Сам Metropolitan Detention Center неоднократно подвергался критике из-за условий содержания, нехватки персонала и проблем с безопасностью.

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Силия Флорес, жена Мадуро, также находится в бруклинском следственном изоляторе.

По данным The New York Times и судебных документов, ее здоровье за время заключения ухудшилось.

Адвокаты сообщали, что Флорес потеряла более 11 килограммов и два коренных зуба. Кроме того, у нее имеются проблемы с сердцем. Защитники допускают, что в июле она могла перенести небольшой сердечный приступ, однако медицинского подтверждения этому нет.

В сентябре адвокаты просили суд разрешить Флорес находиться под домашним арестом, чтобы она могла пройти необходимое лечение. Они указывали на заболевание сердечного клапана, боли в груди и необходимость обследований.

При этом защита отмечала, что медицинские сотрудники тюрьмы и больницы относились к Флорес уважительно и оказывали ей качественную помощь.

В октябре суд отказал в переводе супруги Мадуро под домашний арест, согласившись с доводами прокуратуры о высоком риске побега.

Ранее испанская газета ABC сообщала подробности тюремной жизни Мадуро. В марте издание со ссылкой на источники писало, что экс-президент содержался в изолированном отделении и проводит большую часть суток в камерах.

По этим сведениям, выходить из камеры ему разрешалось три раза в неделю примерно на час, под охраной и в кандалах.

Источники ABC также утверждали, что по ночам Мадуро иногда громко заявлял, что остается президентом Венесуэлы, и жаловался на похищение и плохое обращение. Насколько эти условия сохранились к ноябрю, неизвестно.

Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны американскими военными 3 января 2026 года в Каракасе и доставлены в США.

Обоим предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком. В октябре американская прокуратура также расширила обвинительное заключение, включив в него предполагаемую организацию системы репрессий и пыток.

Мадуро и его супруга отрицают свою вину. Начало судебного процесса назначено на 14 июня 2027 года.