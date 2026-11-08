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Стрельба в Кракове: в доме нападавшего обнаружили три тела и оружие - новые подробности

Стрельба в Кракове: в доме нападавшего обнаружили три тела и оружие - новые подробности

В Польше продолжается расследование массового убийства в центре Кракова, где в субботу, 7 ноября, вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на главной площади города. Погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы. Позднее полиция обнаружила в доме подозреваемого тела трех его ближайших родственников.

Следователи изучают возможную связь преступления с ультраправой идеологией. В стране объявлен двухдневный национальный траур, сообщает Reuters.

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Трагедия произошла около 15:00 на площади Главный Рынок - одной из главных достопримечательностей Кракова, где обычно многолюдно даже в холодное время года.

Мужчина на черном автомобиле въехал на площадь со стороны улицы Славковской и начал стрелять по случайным прохожим.

Люди бросились врассыпную. Посетители кафе и магазинов прятались внутри помещений, а сотрудники закрывали двери, пытаясь защитить находившихся там людей.

По свидетельствам очевидцев, стрельба продолжалась и после того, как автомобиль покинул площадь.

Шесть погибших, среди пострадавших - иностранцы

По уточненным данным польских властей, жертвами нападения стали четыре женщины и двое мужчин.

Четверо погибших были гражданами Польши, один - Великобритании. Гражданство еще одной погибшей женщины устанавливается.

В числе раненых также двое польских полицейских, участвовавших в задержании стрелявшего.

По информации полиции, подозреваемый пытался скрыться с места преступления. После преследования его автомобиль остановился в районе пересечения улиц Дитля и Страдомской.

При задержании произошла перестрелка. Мужчина продолжал стрелять в сотрудников полиции, даже получив ранения.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский сообщил, что полицейские открыли огонь по нападавшему всего через три минуты после получения первого сообщения о стрельбе.

«Полиция предотвратила гораздо более масштабную трагедию», - заявил министр.

Подозреваемого задержали и доставили в больницу. После нескольких операций его состояние оценивается как критическое.

Особую тревогу вызывает состояние двух полицейских, получивших огнестрельные ранения.

По информации Associated Press на воскресенье, один из сотрудников остается в коме, второй пришел в сознание. Для тяжелораненого полицейского организован сбор донорской крови.

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Самые тревожные подробности появились после обыска по месту жительства подозреваемого.

В городе Островец-Свентокшиский, расположенном примерно в 200 километрах от Кракова, сотрудники полиции обнаружили тела трех человек. В воскресенье правоохранительные органы подтвердили, что погибшие - 53-летний отец, 52-летняя мать и 21-летняя сестра подозреваемого.

Предварительно установлено, что они могли погибнуть от огнестрельных ранений. Обстоятельства их смерти расследуются. Пока официально не установлено, кто именно совершил эти убийства и когда они произошли.

При обследовании дома полиция действовала с особой осторожностью: существовали опасения, что внутри находится большое количество оружия.

По данным AP, в общей сложности у подозреваемого, в его автомобиле и семейном доме обнаружили 11 единиц огнестрельного оружия

Подозреваемый - 24-летний гражданин Польши, проживавший в Свентокшиском воеводстве. Ранее он не имел судимостей и обладал разрешением на огнестрельное оружие.

Во время нападения мужчина был одет в одежду военного образца, однако польские власти подчеркнули, что он не является военнослужащим.

По данным полиции, для стрельбы использовалась винтовка типа AR-15. В автомобиле также нашли оружие и боеприпасы.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский заявил, что первые результаты расследования указывают на возможное влияние крайне правой идеологии.

«Все указывает на то, что стрелявший находился под влиянием крайне правых взглядов. Этот аспект также будет расследоваться», - сказал министр.

При этом окончательный мотив нападения пока не установлен.

Польская прокуратура расследует массовое убийство и покушения на убийство, рассматривая произошедшее как преступление террористического характера. Полиция считает, что нападавший действовал один.

В воскресенье, 8 ноября, Польша начала двухдневный национальный траур по жертвам трагедии. 

На государственных и городских зданиях приспущены флаги. На площади Главный Рынок появились цветы и свечи в память о погибших. Часть исторического центра Кракова остается закрытой. Следователи продолжают осмотр места преступления и прилегающих улиц.

Одним из самых символичных событий стало прекращение традиционного трубного сигнала с башни Мариацкого костела. Знаменитый краковский хейнал, который обычно звучит каждый час, не прозвучал впервые с 1939 года.

Премьер-министр Дональд Туск выразил соболезнования семьям погибших и призвал политиков не использовать трагедию для спекуляций.

Расследование продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить не только мотив массового убийства в центре Кракова, но и обстоятельства гибели трех родственников подозреваемого.

 

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