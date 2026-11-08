8 ноября 2026, 13:03 Наталья Гудемчук

Солнце повторило рекорд XXI века: за сутки зарегистрировали 29 вспышек

Солнце повторило рекорд XXI века: за сутки зарегистрировали 29 вспышек

По данным каталога солнечных вспышек Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 7 ноября на Солнце зарегистрировали 29 вспышек.

Ранее такое же количество вспышек за сутки фиксировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. Однако в первом случае они происходили в двух активных областях, а во втором - в пяти. На этот раз источником всех событий стала одна группа пятен.

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Согласно ежедневному отчету NOAA, область 4566 была основным источником рентгеновской активности Солнца. За отчетный период специалисты зарегистрировали три вспышки класса M. Самой мощной стала вспышка M1.9, произошедшая 7 ноября в 18:42 по рижскому времени.

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Во всех трех случаях, когда фиксировали рекордное число вспышек, преобладали события классов C и M. По оценке специалистов, частые вспышки сравнительно небольшой мощности расходуют энергию, которая иначе могла бы накопиться для более сильных вспышек. Поэтому такой режим солнечной активности они считают относительно благоприятным для Земли.

Все три рекордных дня пришлись на текущий солнечный цикл, начавшийся в 2020 году. Специалисты предполагают, что характер солнечной активности мог измениться: вместо отдельных чрезвычайно мощных вспышек Солнце производит множество вспышек средней силы.

По прогнозу NOAA, 8 ноября возможна слабая магнитная буря уровня G1, а в отдельные периоды - усиление до уровня G2

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