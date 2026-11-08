8 ноября 2026, 15:00

Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

В центральной части Японии в ночь на воскресенье, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого пострадали десятки человек. Подземные толчки повредили магазины, нарушили движение поездов и заставили людей покидать свои дома. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности новых сильных землетрясений в ближайшие дни, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в 01:04 по местному времени, когда большинство жителей спали. Его очаг находился на глубине около 41 километра в западной части префектуры Сидзуока.

Читайте нас также

По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда составила 5,7. Геологическая служба США оценила ее несколько ниже - в 5,5.

Самые сильные колебания были зафиксированы в соседней префектуре Айти. В городе Тита интенсивность толчков достигла уровня 5+ по японской шкале, при котором людям трудно передвигаться, а мебель может опрокидываться.

Землетрясение ощущалось на обширной территории, включая города Хамамацу, Киото и Нара, а также префектуры Гифу и Яманаси, где расположена гора Фудзи.

По первоначальным данным AP, пострадали не менее 22 человек. Однако позднее японские СМИ сообщили о 24 раненых.

Некоторые люди пострадали не непосредственно от разрушений, а при попытке спастись. В частности, сообщалось о падениях с лестниц во время эвакуации.

В префектуре Сидзуока за медицинской помощью обратились несколько женщин. Среди них - женщина старше 90 лет, повредившая плечо после падения с кровати во время землетрясения.

В городе Тоёхаси были разбиты стекла автомобильного салона. В магазинах товары падали с полок, а в одном из книжных магазинов города Тоёта пол оказался завален книгами.

Телевизионные кадры показали разбитые витрины и осколки стекла на улицах.

Землетрясение затронуло работу железнодорожного транспорта. На некоторых участках скоростные поезда «Синкансэн» временно двигались с пониженной скоростью. Также сообщалось о задержках и приостановке движения отдельных региональных поездов.

Ограничения вводились в качестве меры предосторожности, чтобы специалисты могли убедиться в безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Предупреждение о цунами не объявлялось.

Сейсмологи предупреждают: ближайшие два-три дня особенно важны

Читайте Mixer
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

18 картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Эти пять духов пахнут дорогой древесиной, дымом и восточными специями
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Смешные картинки на день и не надо усложнять
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 ноября: Овны наметят большие планы, а…

Японское метеорологическое агентство призвало жителей пострадавших районов сохранять осторожность в течение следующей недели.

Специалисты предупреждают, что после сильного землетрясения возможны повторные толчки сопоставимой интенсивности.

Особое внимание рекомендуется соблюдать в ближайшие два-три дня, когда вероятность сильных повторных землетрясений обычно выше.

Сейсмологи также предупреждают об опасности камнепадов и оползней, особенно если в пострадавших районах начнутся дожди.

После основного землетрясения уже был зарегистрирован повторный толчок, интенсивность которого достигла двух баллов по японской шкале.

Есть ли связь с опасным разломом Нанкай

Особое внимание специалистов привлекло расположение очага землетрясения.

Он находился в пределах предполагаемой зоны будущего крупного землетрясения вдоль желоба Нанкай - одного из наиболее опасных сейсмических районов Японии.

Здесь Филиппинская морская тектоническая плита взаимодействует с соседними плитами. В прошлом этот район неоднократно становился источником мощных землетрясений и разрушительных цунами.

Однако Японское метеорологическое агентство подчеркнуло, что нынешнее землетрясение не свидетельствует об изменениях, указывающих на повышенную вероятность мегаземлетрясения вдоль Нанкай.

Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью.

Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточена значительная часть действующих вулканов и регулярно происходят землетрясения.

И хотя страна располагает одной из самых развитых систем сейсмического мониторинга и раннего предупреждения, полностью исключить последствия сильных подземных толчков невозможно.

google news Подпишитесь на нас
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Смешные картинки на день и не надо усложнять
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

Львы, Стрельцы, Раки и Тельцы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник 9…

В мире

В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
8 ноября, 15:00
Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках
8 ноября, 13:40
Стрельба в Кракове: в доме нападавшего обнаружили три тела и оружие - новые подробности
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
8 ноября, 13:03 13:03
Солнце повторило рекорд XXI века: за сутки зарегистрировали 29 вспышек
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
8 ноября, 12:20 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
8 ноября, 11:02 11:02
Природу не заставить замолчать: Верховный суд Австрии отказался запрещать лягушкам квакать по ночам
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
7 ноября, 20:59 20:59
«Очень странные дела» возвращаются: Netflix объявил о новом сериале, его действие развернется за 30 лет до…
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
7 ноября, 19:38 19:38
Джеймса Бонда нужно придумать заново: Бен Уишоу рассказал, каким должен стать агент 007
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
+ОПРОС
7 ноября, 18:17 18:17
Маск пообещал вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
7 ноября, 17:38 17:38
Стрельба в центре Кракова: шесть человек погибли, 16 ранено (дополнено)
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
7 ноября, 16:59 16:59
Китай планирует запустить в космос ракеты из фанеры
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка
7 ноября, 16:18 16:18
В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка

Латвия

Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
8 ноября, 11:40
В Риге пройдет десятый юбилейный смотр латвийских вин и сидров
8 ноября, 10:20
В Риге разыскивают 13-летнего мальчика: полиция просит помочь в поисках
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
8 ноября, 09:40 09:40
Квартиры в центре Риги за год подорожали на 10%: какие изменения происходят на рынке жилья
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
8 ноября, 09:00 09:00
На Лиепайском озере установили необычный бинокль: он показывает птиц и рассказывает о природе
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
7 ноября, 20:17 20:17
Когда в Риге зажигаются сказки: Ботанический сад превратился в волшебный мир света
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
7 ноября, 18:59 18:59
Сколько жители Латвии готовы потратить на Рождество: подарки, елка, праздничный стол - опрос
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
7 ноября, 13:39 13:39
В Латвии выпал первый снег: но это еще не зима
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
+ОПРОС
7 ноября, 12:58 12:58
Можно ли считать себя патриотом, если покупаешь продукты не латвийского производства?
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
7 ноября, 12:18 12:18
В Латвии срочно отзывают рыбные консервы: покупателям советуют проверить банки
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
ВИДЕО
7 ноября, 10:58 10:58
Политолог объяснил, почему политический успех Андриса Кулбергса начинает угасать
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно
7 ноября, 08:58 08:58
Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно

ЧП

Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
8 ноября, 12:20
У берегов Сенегала перевернулась лодка с мигрантами: более 20 погибших
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
6 ноября, 20:58
Голос, который невозможно забыть: спустя 38 лет вышли неизвестные концертные записи Джорджа Майкла
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
6 ноября, 13:35
Pink Floyd анонсировал особое переиздание культового альбома Animals: что в него войдет
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
6 ноября, 12:00
Томас Андерс, «Турандот» и море огней: куда пойти в Риге 6–8 ноября
6 ноября, 09:30
Мотоцикл Бэтмена за миллион евро и шляпа Индианы Джонса: в Лондоне распродают легенды Голливуда
5 ноября, 18:05
Джинсы, пуховики и бумажные платья: объявлена тема Met Gala 2027
3 ноября, 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
3 ноября, 20:00
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
3 ноября, 19:05
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях

Mixer

Пальто на ноябрь: 6 сочетаний с шарфом и обувью для холодной сырой погоды
8 ноября, 14:58
Какое блюдо из риса выберете? Этот тест раскроет ваши тайные желания, даже если вы сами их отрицаете
Пальто на ноябрь: 6 сочетаний с шарфом и обувью для холодной сырой погоды
8 ноября, 14:27
Яблочный чизкейк с творогом и хрустящей крошкой: рецепт без привычной основы
Пальто на ноябрь: 6 сочетаний с шарфом и обувью для холодной сырой погоды
8 ноября, 13:58
18 картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
8 ноября, 13:26
Эти пять духов пахнут дорогой древесиной, дымом и восточными специями
8 ноября, 13:13
Смешные картинки на день и не надо усложнять
8 ноября, 12:56
Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 ноября: Овны наметят большие планы, а Львы проверят свою выдержку
8 ноября, 12:30
Огненная Свинья открывает тайные запасы удачи: 5 знаков, которым 9 ноября достанется больше, чем они ожидали
8 ноября, 11:58
Пальто на ноябрь: 6 сочетаний с шарфом и обувью для холодной сырой погоды

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
6 ноября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Тима за три дня полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
5 ноября, 13:27
«Зеленая лампа»: на оплату реабилитации 6-летнего Тима не хватает еще 900 евро
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
8 ноября, 14:18
Латвийские стрелки стали чемпионами мира: золото завоевано в Катаре
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
7 ноября, 11:39
Латвийская звезда NBA Кристапс Порзиньгис решил временно уйти из баскетбола
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
6 ноября, 08:37
Роналду ушёл из сборной Португалии, даже не предупредив главного тренера: Жезуш узнал о решении из других источников
5 ноября, 20:30
53 красные карточки за один матч: в Бразилии установлен мировой футбольный рекорд
ВИДЕО
5 ноября, 14:57
«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
ВИДЕО
5 ноября, 08:29
Побит рекорд Книги Гиннесса: в чемпионате Бразилии судья удалил 51 человека
3 ноября, 20:28
«Раздавлены болью»: смертельное столкновение на поле остановило Кубок Испании
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас