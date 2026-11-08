Сильное землетрясение в Японии: десятки пострадавших, разрушения и предупреждение о новых толчках

В центральной части Японии в ночь на воскресенье, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого пострадали десятки человек. Подземные толчки повредили магазины, нарушили движение поездов и заставили людей покидать свои дома. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможности новых сильных землетрясений в ближайшие дни, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в 01:04 по местному времени, когда большинство жителей спали. Его очаг находился на глубине около 41 километра в западной части префектуры Сидзуока.

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По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда составила 5,7. Геологическая служба США оценила ее несколько ниже - в 5,5.

Самые сильные колебания были зафиксированы в соседней префектуре Айти. В городе Тита интенсивность толчков достигла уровня 5+ по японской шкале, при котором людям трудно передвигаться, а мебель может опрокидываться.

Землетрясение ощущалось на обширной территории, включая города Хамамацу, Киото и Нара, а также префектуры Гифу и Яманаси, где расположена гора Фудзи.

По первоначальным данным AP, пострадали не менее 22 человек. Однако позднее японские СМИ сообщили о 24 раненых.

Некоторые люди пострадали не непосредственно от разрушений, а при попытке спастись. В частности, сообщалось о падениях с лестниц во время эвакуации.

В префектуре Сидзуока за медицинской помощью обратились несколько женщин. Среди них - женщина старше 90 лет, повредившая плечо после падения с кровати во время землетрясения.

В городе Тоёхаси были разбиты стекла автомобильного салона. В магазинах товары падали с полок, а в одном из книжных магазинов города Тоёта пол оказался завален книгами.

Телевизионные кадры показали разбитые витрины и осколки стекла на улицах.

Землетрясение затронуло работу железнодорожного транспорта. На некоторых участках скоростные поезда «Синкансэн» временно двигались с пониженной скоростью. Также сообщалось о задержках и приостановке движения отдельных региональных поездов.

Ограничения вводились в качестве меры предосторожности, чтобы специалисты могли убедиться в безопасности железнодорожной инфраструктуры.

Предупреждение о цунами не объявлялось.

Сейсмологи предупреждают: ближайшие два-три дня особенно важны

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Японское метеорологическое агентство призвало жителей пострадавших районов сохранять осторожность в течение следующей недели.

Специалисты предупреждают, что после сильного землетрясения возможны повторные толчки сопоставимой интенсивности.

Особое внимание рекомендуется соблюдать в ближайшие два-три дня, когда вероятность сильных повторных землетрясений обычно выше.

Сейсмологи также предупреждают об опасности камнепадов и оползней, особенно если в пострадавших районах начнутся дожди.

После основного землетрясения уже был зарегистрирован повторный толчок, интенсивность которого достигла двух баллов по японской шкале.

Есть ли связь с опасным разломом Нанкай

Особое внимание специалистов привлекло расположение очага землетрясения.

Он находился в пределах предполагаемой зоны будущего крупного землетрясения вдоль желоба Нанкай - одного из наиболее опасных сейсмических районов Японии.

Здесь Филиппинская морская тектоническая плита взаимодействует с соседними плитами. В прошлом этот район неоднократно становился источником мощных землетрясений и разрушительных цунами.

Однако Японское метеорологическое агентство подчеркнуло, что нынешнее землетрясение не свидетельствует об изменениях, указывающих на повышенную вероятность мегаземлетрясения вдоль Нанкай.

Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической активностью.

Япония расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточена значительная часть действующих вулканов и регулярно происходят землетрясения.

И хотя страна располагает одной из самых развитых систем сейсмического мониторинга и раннего предупреждения, полностью исключить последствия сильных подземных толчков невозможно.