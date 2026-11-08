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Шутка с тяжелым весом: Трамп предложил главе UFC Дейне Уайту пост пресс-секретаря, Уайт отказался

Шутка с тяжелым весом: Трамп предложил главе UFC Дейне Уайту пост пресс-секретаря, Уайт отказался

Президент США Дональд Трамп предложил руководителю UFC Дейне Уайту стать новым пресс-секретарем Белого дома, а в помощники взять шестерых известных бойцов смешанных единоборств. Необычное кадровое предложение президент опубликовал в Truth Social. Однако, по данным CNN, Уайт уже отказался от должности, а в Белом доме намекнули, что президент шутил.

В субботу, 7 ноября, Трамп сообщил, что предложил пост пресс-секретаря Белого дома своему давнему другу и стороннику Дейне Уайту, который руководит крупнейшей организацией смешанных единоборств UFC.

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Президент назвал Уайта бойцом и воином и заявил, что тот станет совершенно особенным пресс-секретарем.

Но одним назначением Трамп решил не ограничиваться.

В качестве будущих помощников Уайта он предложил сразу шестерых известных спортсменов: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нунис и Кайлу Харрисон.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от сумасшедших левых», - написал американский президент.

Любопытно, что Трамп даже оговорился: некоторые из предложенных им кандидатов не являются уроженцами США.

Впрочем, в одном имени президент ошибся. Двукратную олимпийскую чемпионку по дзюдо и обладательницу титула UFC Кайлу Харрисон он назвал Кайлой Харрис.

Реакция руководителя UFC оказалась не менее интригующей, чем предложение. В Instagram Уайт опубликовал фотографию, на которой он стоит за трибуной пресс-секретаря Белого дома, сопроводив ее подписью «К следующей главе».

Однако прямого согласия занять должность он не дал.

Позднее CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Уайт отказался от предложения. Один из представителей Белого дома, в свою очередь, дал понять, что публикация Трампа носила шуточный характер.

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Тем не менее Уайт рассказал журналистам, что в понедельник, 9 ноября, планирует встретиться с президентом в Белом доме.

Дональда Трампа и Дейну Уайта связывает многолетняя дружба. Еще в начале 2000-х, когда смешанные единоборства не пользовались нынешней популярностью, Трамп помог UFC организовать турниры в своем казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити.

Позднее Уайт стал одним из самых известных сторонников Трампа в спортивном мире. Он публично поддерживал его во время президентских кампаний и выступал на мероприятиях Республиканской партии.

Сам Трамп регулярно посещает турниры UFC и поддерживает дружеские отношения со многими бойцами.

В июне 2026 года на Южной лужайке Белого дома даже состоялся турнир UFC, приуроченный к празднованию 250-летия независимости США.

Интересно, что спортивные связи есть и у действующей команды Белого дома. Директор по коммуникациям Стивен Чун ранее работал в UFC. Он с энтузиазмом отреагировал на предложение Трампа, написав в социальной сети X: «Черт возьми, да! Сделай это, Дейна! Все будет как в старые времена!»

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с середины октября. Последней ее занимала Кэти Закария, которая покинула пост всего через пять дней после назначения.

До нее обязанности пресс-секретаря исполняла Кэролайн Ливитт, ушедшая в конце августа.

Таким образом, Трампу действительно предстоит найти нового человека, который будет ежедневно общаться с журналистами от имени президентской администрации.

 

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