Природу не заставить замолчать: Верховный суд Австрии отказался запрещать лягушкам квакать по ночам

Heute

Житель Австрии подал в суд на соседей, пожаловавшись на громкое кваканье лягушек в их искусственном пруду. Из-за шума мужчина не мог спать с открытым окном. Судебное разбирательство продолжалось несколько лет, пишет Heute.

Сначала суд первой инстанции поддержал истца. Районный суд Трауна обязал владельца пруда снизить уровень шума в ночное время - с 22:00 до 6:00, а также возместить судебные издержки в размере до 30 000 евро. Экспертиза показала, что кваканье превышало допустимый уровень шума на четыре децибела.

Читайте нас также Google News Facebook

Владелец пруда попытался решить проблему, запустив в водоем щук, чтобы сократить численность земноводных, однако это не помогло. Тогда он обжаловал решение в Земельном суде Линца. Там пришли к выводу, что кваканье лягушек - естественное природное явление, поскольку дикие земноводные заселили водоем самостоятельно.

Читайте

Затем дело рассмотрел Верховный суд Австрии, который оставил в силе решение суда Линца. Представитель партии «Зеленые» по вопросам охраны природы в Верхней Австрии Руди Хемецбергер назвал это решение важной победой в борьбе за сохранение биоразнообразия.

«Победителем в этом деле стала природа. Ее нельзя заставить замолчать. Лягушки квакают, птицы поют, пчелы жужжат - это живая окружающая среда», - заявил он.