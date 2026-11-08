8 ноября 2026, 20:20

Новый вариант COVID-19 уже распространяется в Европе: чем опасен PJ.2.1 и стоит ли тревожиться жителям Латвии

Новый вариант COVID-19 уже распространяется в Европе: чем опасен PJ.2.1 и стоит ли тревожиться жителям Латвии

В мире распространяется новый вариант коронавируса PJ.2.1, который уже обнаружен в Европе и Северной Америке. Сообщения о его появлении вызывают закономерные вопросы: не грозит ли нам новая волна COVID-19, насколько опасен этот вариант и способны ли существующие вакцины защитить от него? Всемирная организация здравоохранения призывает не делать поспешных выводов. Пока убедительных доказательств того, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, нет.

Впервые PJ.2.1 был обнаружен в мае 2026 года в Канаде. За несколько месяцев он распространился по разным регионам мира, привлекая внимание эпидемиологов и вирусологов.

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В ВОЗ отмечают, что пока недостаточно данных, чтобы говорить об особых симптомах или повышенной опасности нового варианта. При этом специалисты продолжают наблюдать за его распространением и изучать возможные изменения свойств вируса.

Что известно о новом варианте PJ.2.1

PJ.2.1 - не новый коронавирус, а очередной вариант уже известного SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Он относится к потомкам линии JN.1 семейства «Омикрон», представители которого циркулируют в мире уже несколько лет.

Коронавирус постоянно изменяется. Большинство возникающих мутаций не оказывает существенного влияния на течение заболевания, но некоторые могут помогать вирусу эффективнее заражать клетки или частично обходить иммунную защиту.

Именно поэтому ученые внимательно изучают PJ.2.1.

Главная особенность этого варианта связана с изменениями шиповидного белка - своеобразного «ключа», с помощью которого коронавирус прикрепляется к клеткам человека.

В исследовании, опубликованном в конце октября в научном журнале Journal of Infection, ученые обнаружили, что PJ.2.1 способен эффективно взаимодействовать с клеточным рецептором ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки.

Это может давать ему определенные преимущества при распространении.

Однако здесь есть важная оговорка: лабораторные особенности вируса еще не означают, что он обязательно заразнее в повседневной жизни или вызывает более тяжелое заболевание. Для таких выводов необходимы дополнительные эпидемиологические и клинические данные.

Опаснее ли PJ.2.1 предыдущих вариантов COVID-19?

На сегодняшний день убедительных доказательств повышенной тяжести заболевания нет.

ВОЗ подчеркивает, что пока преждевременно приписывать новому варианту какие-либо специфические симптомы или считать его более опасным по сравнению с другими циркулирующими разновидностями коронавируса.

Это означает, что сообщения о появлении PJ.2.1 не следует воспринимать как предупреждение о возвращении пандемии в прежних масштабах.

Но и считать COVID-19 совершенно безобидной инфекцией было бы ошибкой.

Даже современные варианты коронавируса могут вызывать серьезные осложнения, особенно у людей старшего возраста, пациентов с хроническими заболеваниями и людей с ослабленной иммунной системой.

Опасность для конкретного человека зависит не только от разновидности вируса, но и от возраста, состояния здоровья, имеющегося иммунитета и своевременности получения медицинской помощи.

Какие симптомы вызывает новый коронавирус?

Пока нет надежных доказательств того, что PJ.2.1 вызывает особенную клиническую картину.

Как и при других вариантах COVID-19, возможны:

  • повышенная температура и озноб;
  • боль или першение в горле;
  • насморк и заложенность носа;
  • кашель;
  • головная боль и ломота в мышцах;
  • выраженная усталость и слабость;
  • иногда - нарушения обоняния или вкуса, расстройства пищеварения.

Важно понимать, что это общие симптомы COVID-19, а не уникальные признаки PJ.2.1.

По самочувствию невозможно надежно определить, каким именно вариантом коронавируса заразился человек. Более того, похожие симптомы могут вызывать грипп и другие сезонные респираторные инфекции.

Защищают ли существующие вакцины?

Здесь у исследователей есть обнадеживающие предварительные результаты.

Несмотря на изменения шиповидного белка, PJ.2.1 в лабораторных исследованиях не продемонстрировал выраженной способности полностью избегать действия антител.

Эксперименты показали, что антитела, образующиеся после вакцинации обновленными препаратами, сохраняют способность нейтрализовать новый вариант.

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Это не означает, что прививка гарантированно предотвращает любое заражение.

Однако полученные данные позволяют предполагать, что иммунная защита против PJ.2.1 сохраняется хотя бы частично. Насколько эффективно актуальные вакцины предотвращают тяжелое течение болезни именно при заражении этим вариантом, еще предстоит уточнить.

Для людей из групп риска вакцинация остается одним из основных способов снижения вероятности тяжелого COVID-19.

Есть ли PJ.2.1 в Латвии?

По состоянию на 8 ноября 2026 года в доступных официальных сообщениях латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) нет подтвержденной информации о выявлении PJ.2.1 непосредственно в Латвии.

Однако отсутствие такого сообщения не означает, что вирус не мог попасть в страну.

Современные варианты коронавируса распространяются через международные поездки и повседневные контакты. При этом далеко не каждый положительный тест проходит генетическое исследование, необходимое для определения конкретного варианта.

В Европе за циркуляцией коронавируса следит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). По состоянию на начало ноября PJ.2.1 не был выделен им в отдельную категорию вариантов повышенной опасности.

Таким образом, на данный момент нет оснований говорить об особой угрозе PJ.2.1 для Латвии, но ситуация требует обычного эпидемиологического наблюдения.

Чего стоит опасаться этой зимой?

Для жителей Латвии сейчас важнее не столько название нового варианта коронавируса, сколько общая ситуация с сезонными респираторными инфекциями.

С наступлением холодов люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где вирусам легче распространяться.

Одновременно могут циркулировать коронавирус, грипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие возбудители инфекций дыхательных путей.

В начале ноября SPKC уже сообщал о постепенном повышении активности гриппа.

Поэтому даже если PJ.2.1 не окажется более опасным вариантом COVID-19, общий риск заболеть респираторной инфекцией в зимние месяцы остается актуальным.

Как защитить себя и близких

Специальных мер именно против PJ.2.1 пока не требуется. Рекомендации остаются такими же, как и для других респираторных инфекций.

Если появились симптомы болезни, лучше остаться дома. Особенно важно избегать контактов с пожилыми родственниками и людьми с ослабленным здоровьем.

В переполненном общественном транспорте, медицинских учреждениях и других закрытых пространствах дополнительную защиту может обеспечить хорошо прилегающая маска.

Регулярное проветривание помещений помогает уменьшить концентрацию вирусных частиц в воздухе.

Людям старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями стоит обсудить с семейным врачом необходимость актуальной вакцинации против COVID-19 и гриппа.

Если заболевание сопровождается выраженной одышкой, болью в груди, спутанностью сознания или резким ухудшением состояния, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Стоит ли тревожиться?

Главное, что следует знать о PJ.2.1: новый вариант коронавируса действительно распространяется, но пока ученые не обнаружили убедительных признаков того, что он вызывает более тяжелую болезнь.

Предварительные исследования также не указывают на полную потерю эффективности иммунной защиты.

Для Латвии это означает, что причин для паники нет. Вместе с тем пожилым людям и пациентам из групп риска по-прежнему стоит серьезно относиться к профилактике COVID-19.

Вирус продолжает меняться, но появление очередного варианта само по себе еще не означает появления новой чрезвычайной угрозы.

 

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