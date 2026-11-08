Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек

В Египте произошла крупная железнодорожная катастрофа. В воскресенье, 8 ноября, к югу от Каира столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее семи человек, еще 112 получили ранения. Трагедия произошла спустя всего несколько дней после смертельного столкновения поездов в Испании.

Авария произошла в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от египетской столицы.

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По информации национального железнодорожного ведомства Египта, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Файюм, врезался в заднюю часть другого пассажирского состава, который направлялся из Каира в Асуан.

От сильного удара несколько вагонов сошли с рельсов. На опубликованных с места происшествия фотографиях видны покореженные вагоны, вокруг которых работают спасатели.

Десятки машин скорой помощи и поиски пострадавших

Министерство здравоохранения Египта направило к месту катастрофы 72 автомобиля скорой помощи.

Пострадавших доставили в три больницы. Среди погибших, по данным властей, оказался машинист одного из поездов.

Спасатели продолжают разбирать обломки поврежденных вагонов. Для ликвидации последствий аварии привлечена тяжелая техника.

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси распорядился незамедлительно расследовать обстоятельства трагедии и привлечь к ответственности всех, чья халатность могла привести к столкновению.

Причины происшествия пока не установлены.

Египет уже переживал подобные катастрофы

Железнодорожная сеть Египта - одна из старейших и крупнейших на Ближнем Востоке. Несмотря на государственные программы модернизации, серьезные аварии здесь продолжают происходить.

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Особенно трагическая история связана с тем же районом Эль-Айят.

В феврале 2002 года в пассажирском поезде, следовавшем из Каира в Луксор, вспыхнул пожар. Погибли более 370 человек. Эта катастрофа стала одной из самых страшных в истории египетских железных дорог.

В 2009 году в том же регионе произошли еще две крупные железнодорожные аварии, унесшие десятки жизней.

Всего несколько дней назад десятки людей погибли в Испании

Новая трагедия в Египте произошла на фоне потрясения, которое переживает Испания.

4 ноября в провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда. По последним сообщениям, жертвами катастрофы стали 69 человек.

Это уже вторая крупная железнодорожная трагедия в Испании за 2026 год.

18 января неподалеку от города Адамус в провинции Кордова скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. Тогда погибли 46 человек, более 150 получили ранения.

Испанские катастрофы вызвали серьезные вопросы о безопасности железнодорожной инфраструктуры и ее техническом состоянии.

Обстоятельства столкновения в Египте отличаются от испанских аварий, и говорить об общих причинах пока нет оснований.

Однако серия трагедий вновь напоминает, насколько тяжелыми могут быть последствия даже одного сбоя в работе железнодорожной системы, где безопасность пассажиров зависит от состояния путей, исправности техники и организации движения.