Новая железнодорожная катастрофа: в Египте столкнулись два пассажирских поезда, погибли семь человек

В Египте произошла крупная железнодорожная катастрофа. В воскресенье, 8 ноября, к югу от Каира столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее семи человек, еще 112 получили ранения. Трагедия произошла спустя всего несколько дней после смертельного столкновения поездов в Испании.
Авария произошла в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от египетской столицы.
Читайте нас также
По информации национального железнодорожного ведомства Египта, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Файюм, врезался в заднюю часть другого пассажирского состава, который направлялся из Каира в Асуан.
От сильного удара несколько вагонов сошли с рельсов. На опубликованных с места происшествия фотографиях видны покореженные вагоны, вокруг которых работают спасатели.
Десятки машин скорой помощи и поиски пострадавших
Министерство здравоохранения Египта направило к месту катастрофы 72 автомобиля скорой помощи.
Пострадавших доставили в три больницы. Среди погибших, по данным властей, оказался машинист одного из поездов.
Спасатели продолжают разбирать обломки поврежденных вагонов. Для ликвидации последствий аварии привлечена тяжелая техника.
Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси распорядился незамедлительно расследовать обстоятельства трагедии и привлечь к ответственности всех, чья халатность могла привести к столкновению.
Причины происшествия пока не установлены.
Египет уже переживал подобные катастрофы
Железнодорожная сеть Египта - одна из старейших и крупнейших на Ближнем Востоке. Несмотря на государственные программы модернизации, серьезные аварии здесь продолжают происходить.
Особенно трагическая история связана с тем же районом Эль-Айят.
В феврале 2002 года в пассажирском поезде, следовавшем из Каира в Луксор, вспыхнул пожар. Погибли более 370 человек. Эта катастрофа стала одной из самых страшных в истории египетских железных дорог.
В 2009 году в том же регионе произошли еще две крупные железнодорожные аварии, унесшие десятки жизней.
Всего несколько дней назад десятки людей погибли в Испании
Новая трагедия в Египте произошла на фоне потрясения, которое переживает Испания.
4 ноября в провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда. По последним сообщениям, жертвами катастрофы стали 69 человек.
Это уже вторая крупная железнодорожная трагедия в Испании за 2026 год.
18 января неподалеку от города Адамус в провинции Кордова скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. Тогда погибли 46 человек, более 150 получили ранения.
Испанские катастрофы вызвали серьезные вопросы о безопасности железнодорожной инфраструктуры и ее техническом состоянии.
Обстоятельства столкновения в Египте отличаются от испанских аварий, и говорить об общих причинах пока нет оснований.
Однако серия трагедий вновь напоминает, насколько тяжелыми могут быть последствия даже одного сбоя в работе железнодорожной системы, где безопасность пассажиров зависит от состояния путей, исправности техники и организации движения.