Звезда «Калины красной» Лидия Федосеева-Шукшина скончалась после проблем с сердцем

На 89-м году жизни умерла народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина. О смерти актрисы сообщила ее дочь Мария Шукшина. В последние недели артистка находилась в больнице из-за серьезных проблем с сердцем.

«Умерла моя мама. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди», - написала Мария в своем Telegram-канале.

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По информации SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Несколько недель назад актрису экстренно госпитализировали. В начале ноября дочь артистки Ольга рассказывала, что состояние матери остается тяжелым, хотя и относительно стабильным.

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О дате и месте прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной пока не сообщалось.

Актриса родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В кино она начала сниматься еще в юности, а широкую известность получила благодаря фильмам своего супруга Василия Шукшина. Вместе они работали над картинами «Печки-лавочки» и «Калина красная», которые вошли в историю отечественного кинематографа.

После смерти мужа в 1974 году Федосеева-Шукшина продолжила сниматься. Среди других известных работ актрисы - роль мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев» и картина «Вам и не снилось…».