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В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка

В Калифорнии парашютистки погибли во время выполнения рекордного прыжка

В американском штате Калифорния трагически завершилась тренировка спортсменок, готовившихся установить новый рекорд по групповой парашютной акробатике. Две опытные парашютистки погибли после столкновения в воздухе незадолго до приземления, сообщает Los Angeles Times.

Несчастный случай произошел в пятницу, 6 ноября, около 11:45 по местному времени в городе Лейк-Элсинор, расположенном примерно в 120 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

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Спортсменки участвовали в тренировке на базе парашютного центра Skydive Elsinore. Команда готовилась установить новый рекорд Калифорнии по женской групповой акробатике в вертикальном положении.

В этой дисциплине парашютистки во время свободного падения формируют фигуру, находясь в положении, напоминающем сидячее.

Действующий рекорд составлял 12 участниц. Спортсменки рассчитывали превзойти его, создав в воздухе фигуру из 19 человек.

Трагедия произошла после ракрытия парашютов

По словам профессиональной парашютистки Чези Рутц из Аризоны, которая участвовала в тренировке, первая часть прыжка прошла без происшествий.

Участницы выпрыгнули из самолета, взялись за руки и выполнили запланированный элемент групповой акробатики. Однако после раскрытия парашютов две спортсменки опасно сблизились.

Как сообщили представители Skydive Elsinore, столкновение произошло примерно в 45 метрах над землей, когда парашютистки готовились к посадке.

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Их купола и стропы запутались, после чего обе женщины упали на землю.

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавших с тяжелыми травмами. Их доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти спортсменок не удалось.

Представители парашютного центра подтвердили, что обе женщины имели лицензии и большой опыт прыжков.

По предварительным данным, парашюты раскрылись штатно, а признаков технической неисправности оборудования не обнаружено.

Точные причины столкновения предстоит установить в ходе расследования.

Имена погибших пока не опубликованы до уведомления их родственников.

Чези Рутц рассказала Los Angeles Times, что обе женщины очень любили парашютный спорт и были добрыми, открытыми людьми. По ее словам, все участницы команды стремились к общей цели, и произошедшая трагедия стала для них тяжелым потрясением.

После происшествия центр Skydive Elsinore временно приостановил работу.

Обстоятельства гибели спортсменок расследуют местные власти.

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