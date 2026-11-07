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Суд остановил строительство гигантской арки Трампа в Вашингтоне: что будет с проектом за 100 млн долларов

Суд остановил строительство гигантской арки Трампа в Вашингтоне: что будет с проектом за 100 млн долларов

В США разгорелся спор вокруг одного из самых масштабных архитектурных проектов Дональда Трампа. Федеральный суд временно запретил строительство 76-метровой триумфальной арки, которую президент намерен возвести в Вашингтоне.

Решение было принято практически сразу после того, как проект получил официальное одобрение федеральной комиссии, сообщает Associated Press.

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Судья федерального окружного суда Таня Чуткан постановила приостановить любые строительные работы на 14 дней. Это означает, что администрация не может приступить даже к подготовке площадки, хотя рассчитывала начать работы уже 5 ноября.

Проект предусматривает строительство монументальной триумфальной арки высотой 76 метров - примерно с 25-этажное здание.

Ее планируют установить в районе Мемориального круга (Memorial Circle), между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем, где похоронены сотни тысяч американских военнослужащих и ветеранов.

По замыслу сторонников проекта, арка должна стать символом национального единства и данью уважения американским военным.

Однако выбранное место вызвало серьезные возражения. Противники строительства считают, что гигантское сооружение нарушит исторический облик мемориального пространства и изменит вид на Арлингтонское кладбище.

5 ноября Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект восемью голосами против четырех. Заседание продолжалось около девяти с половиной часов. Десятки выступавших, в том числе ветераны и местные жители, призывали отказаться от строительства.

Но вскоре после одобрения проекта последовало судебное решение, остановившее начало работ

С исками против строительства выступили власти Вашингтона и соседнего штата Вирджиния, а также группа ветеранов войны во Вьетнаме и историк архитектуры.

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Они оспаривают законность реализации проекта без необходимого, по их мнению, согласования с Конгрессом.

Судья Таня Чуткан также указала на возможные последствия строительства для дорожного движения и работы экстренных служб.

Поскольку площадка расположена в важном транспортном узле, масштабные работы могут привести к перекрытию дорог, дополнительным расходам местных властей и затруднениям при реагировании на чрезвычайные ситуации.

Окончательная стоимость проекта пока не определена. По предварительным оценкам, расходы могут достичь 100 млн долларов. При этом утвержденного плана финансирования пока нет.

Согласно представленным администрацией расчетам, первоначальные работы по подготовке площадки и устройству фундамента должны занять от шести до восьми месяцев. Весь строительный цикл оценивается в 33-39 месяцев.

Возведение надземной части сооружения предполагалось начать не ранее мая 2027 года

Таким образом, даже при отсутствии судебных препятствий завершение арки пришлось бы на период после окончания второго президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года.

Пока речь идет не об окончательном запрете, а о временной судебной мере. В течение 14 дней администрация не вправе начинать строительные работы. Суд также потребовал представить отчет о соблюдении постановления.

Дальнейшее разбирательство должно определить, были ли соблюдены необходимые юридические процедуры и может ли строительство продолжаться.

Белый дом поддерживает проект и рассчитывает отстоять его в суде. Арка стала частью более широкой программы архитектурных преобразований Вашингтона, которую продвигает Дональд Трамп. Среди других инициатив - строительство нового бального зала Белого дома.

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