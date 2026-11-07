Стрельба в центре Кракова: два человека погибли, не менее десяти ранены

В центре польского Кракова в субботу, 7 ноября, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и не менее десяти получили ранения. По предварительной информации, огонь по прохожим открыли из движущегося автомобиля, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Инцидент произошел вскоре после 15:00 по местному времени в районе Главной рыночной площади (Rynek Główny) - одного из самых известных и посещаемых мест Кракова.

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По словам представителя пожарной службы Малопольского воеводства Хуберта Цеплого, автомобиль двигался по улице Славковской в сторону площади. Из машины стреляли по случайным людям.

На место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы. На площади приземлился медицинский вертолет.

Спасатели призвали жителей и туристов, находившихся поблизости, укрыться в безопасных местах и не приближаться к району происшествия.

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По информации RMF FM, в результате стрельбы также были повреждены магазин и трамвай.

Телеканал TVN24 со ссылкой на пожарную службу сообщил о двух погибших и не менее десяти пострадавших. Эти данные приводит и агентство Reuters.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в социальной сети X, что полиция расследует произошедшее, а Министерство внутренних дел информирует его о развитии ситуации.

Обстоятельства нападения и его возможные мотивы пока не установлены. Официальных подтвержденных сведений о личности стрелявшего и задержании подозреваемого на момент подготовки сообщения нет.

Информация о числе пострадаших и других обстоятельствах происшествия уточняется.