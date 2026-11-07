Робот-строитель впервые самостоятельно собрал конструкцию на орбите

Впервые в истории робот сумел самостоятельно собрать часть инженерной конструкции непосредственно в космосе. Эксперимент провели специалисты Калифорнийского технологического института (Caltech), создавшие роботизированную систему ASTRA.

Успешные результаты испытаний могут изменить подход к строительству космических телескопов, антенн и солнечных электростанций, сообщает Caltech.

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До сих пор крупные космические конструкции приходилось либо собирать на Земле и отправлять на орбиту в сложенном виде, либо монтировать в космосе с участием астронавтов.

Теперь появился третий вариант - поручить эту работу роботам.

«Это первый случай, когда конструкция была автономно построена в космосе», - заявил руководитель проекта, профессор Caltech Серджио Пеллегрино.

Робот ASTRA напоминает небольшой автоматизированный строительный комплекс. Его задача - соединять композитные трубки и алюминиевые крепления, создавая секции пространственного каркаса.

Принцип работы похож на сборку детского конструктора, только вместо игрушечных деталей используются элементы будущей космической антенны.

ASTRA отправился на низкую околоземную орбиту 30 марта 2026 года. Его доставили с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии SpaceX Transporter-16 на борту орбитального аппарата Vigoride 7 компании Momentus.

Весь комплекс при запуске занимал объем около одного кубического метра.

Конечная цель эксперимента - собрать антенну-рефлектор диаметром 1,4 метра, состоящую из 11 секций и специальной отражающей пленки.

Две секции отправили в космос уже готовыми. Третью робот успешно собрал непосредственно на орбите.

Это и стало главным достижением эксперимента.

Работа в космосе оказалась значительно сложнее, чем в лаборатории. Связь с аппаратом возможна лишь семь-восемь раз в сутки, причем каждый сеанс длится около 15 минут.

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Когда возникали неполадки, инженеры сначала пытались воспроизвести их на Земле, используя точную копию ASTRA. Затем разрабатывали решение и передавали необходимые команды орбитальному роботу.

Сам манипулятор выполнял операции по захвату деталей, их перемещению и соединению в заданной последовательности.

Таким образом, робот не принимал все решения самостоятельно, но мог выполнять строительные операции без непосредственного участия человека.

Из-за технических сложностей завершить всю антенну до окончания миссии в декабре не удастся. Но ученые считают эксперимент успешным: принцип автоматизированной сборки в космосе подтвердил свою работоспособность.

Главная проблема при создании больших космических аппаратов - размеры ракет.

Даже самые мощные носители могут доставить на орбиту лишь конструкции, которые помещаются под их головным обтекателем. Поэтому инженерам приходится разрабатывать сложные складные зеркала, антенны и солнечные панели.

Если же доставлять в космос отдельные детали и собирать их уже на орбите, размеры будущих сооружений смогут значительно увеличиться. Например, таким способом можно создавать огромные зеркала для телескопов, позволяющие наблюдать еще более далекие объекты Вселенной.

Другой вариант - гигантские антенны для космической связи

А в перспективе подобные технологии могут использоваться для строительства орбитальных солнечных электростанций, которые будут собирать энергию Солнца и передавать ее на Землю.

Эксперимент ASTRA проводится в рамках программы NOM4D американского агентства DARPA. Ее долгосрочная цель - разработать технологии строительства в космосе объектов размером в сотни метров и даже километры.

Сегодня таких сооружений на орбите нет, а возможности существующих ракет не позволяют доставлять их в готовом виде.

Разработчики признают, что до строительства гигантских космических объектов еще далеко. Роботу ASTRA удалось собрать лишь одну дополнительную секцию небольшой конструкции. Но именно этот эксперимент показал, что космическое строительство без участия астронавтов технически возможно.