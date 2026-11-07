«Очень странные дела» возвращаются: Netflix объявил о новом сериале, его действие развернется за 30 лет до…

История «Очень странных дел» не закончилась вместе с пятым сезоном. Netflix официально объявил о создании нового игрового сериала Other Worlds: A Stranger Things Adventure, который перенесет зрителей в 1950-е годы и расскажет о событиях, предшествовавших истории городка Хокинс. Премьера запланирована на 2028 год, сообщает Netflix.
Анонс состоялся 6 ноября, в так называемый День «Очень странных дел». Именно в этот день в 1983 году, согласно сюжету оригинального сериала, бесследно исчез Уилл Байерс - событие, с которого началась вся история.
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Новый проект получил название Other Worlds: A Stranger Things Adventure («Другие миры: Приключение в мире «Очень странных дел»»).
До Хокинса был другой город
На этот раз действие развернется не в знакомом зрителям Хокинсе, штат Индиана, а в вымышленном городе Мэрион в Неваде.
События начнутся 19 апреля 1955 года - почти за три десятилетия до исчезновения Уилла Байерса.
Netflix уже представил первый короткий тизер. В нем можно увидеть брошенный велосипед, старый радиоприемник, предупреждающий знак и зловещие грозовые облака. Завершается ролик датой и названием города.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что зрителей ждут новые герои, новые злодеи и ранее неизвестные тайны вселенной «Очень странных дел».
Приквел будет происходить даже раньше событий театральной постановки Stranger Things: The First Shadow, посвященной прошлому Генри Крила, впоследствии ставшего Векной.
Братья Даффер снова у руля
Над проектом работают создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы вместе со сценаристкой Кейт Трефри, которая участвовала в создании «Очень странных дел» и написала пьесу The First Shadow.
Трефри станет шоураннером нового сериала.
Первые три эпизода снимет британский режиссер Джо Райт, известный по фильмам «Гордость и предубеждение», «Искупление» и «Темные времена».
Братья Даффер признались, что мечтали об этой истории много лет.
По их словам, новый сериал сохранит атмосферу оригинала, но предложит совершенно другое место действия, новых персонажей и неожиданные повороты.
Создатели намеренно не раскрывают подробности, ограничившись обещанием, что зрителям предстоит узнать о новых загадках и угрозах.
Вернутся ли знакомые актеры?
Пока Netflix не объявил актерский состав нового проекта.
Однако из официального описания следует, что в центре сюжета окажутся новые персонажи, а не привычная компания подростков из Хокинса.
Съемки планируется проводить в американском штате Нью-Мексико.
Оригинальные «Очень странные дела» дебютировали в 2016 году и за десять лет превратились в один из крупнейших телевизионных проектов Netflix.
История завершилась пятым сезоном, однако компания продолжает развивать созданную братьями Даффер вселенную.
Помимо нового игрового приквела, зрителям уже представлен анимационный сериал Stranger Things: Tales From ’85, рассказывающий о приключениях героев в 1985 году.
Премьера Other Worlds: A Stranger Things Adventure намечена на 2028 год. Точная дата выхода и актерский состав пока не объявлены.