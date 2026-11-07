7 ноября 2026, 18:17 Валерия Леонова

Маск пообещал вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink

Маск пообещал вернуть парализованным людям способность ходить с помощью Neuralink

Илон Маск заявил, что в ближайшие несколько лет нейротехнологии его компании Neuralink смогут помочь людям с параличом снова ходить и пользоваться руками. Об этом предприниматель написал в социальной сети X, комментируя историю первого пациента компании, которому вживили мозговой имплант.

«В ближайшие годы Neuralink позволит людям снова ходить и пользоваться руками», - заявил Маск.

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Однако пока это прогноз предпринимателя, а не подтвержденный результат медицинских испытаний. Сегодня импланты Neuralink позволяют некоторым людям с тяжелыми двигательными нарушениями управлять электронными устройствами с помощью сигналов мозга, но не восстанавливают способность самостоятельно ходить.

Человек, который научился управлять компьютером силой мысли

Поводом для заявления Маска стала история Ноланда Арбо - первого участника клинических испытаний Neuralink.

В 2016 году молодой американец получил тяжелую травму позвоночника во время несчастного случая при плавании. В результате он оказался парализован ниже плеч.

В январе 2024 года Арбо стал первым человеком, которому установили экспериментальный имплант Neuralink.

Устройство считывает электрическую активность определенных областей мозга и преобразует ее в команды для компьютера.

Благодаря импланту Арбо научился перемещать курсор, играть в компьютерные игры, пользоваться интернетом и управлять некоторыми электронными устройствами без движения рук.

Сам он рассказывал, что технология существено изменила его жизнь и помогла вернуть ощущение самостоятельности. Впрочем, имплант не избавил его от паралича: Арбо по-прежнему передвигается на инвалидной коляске.

Как Neuralink собирается вернуть людям подвижность

Главная задача ученых - научиться передавать сигналы от мозга к мышцам, обходя поврежденные участки нервной системы.

При травмах спинного мозга человек может сохранять способность мысленно управлять движениями, однако нервные сигналы не доходят до конечностей.

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Теоретически нейроинтерфейс способен считывать эти сигналы и передавать их внешней системе, которая будет стимулировать мышцы или управлять роботизированными устройствами.

Но восстановление естественной ходьбы требует решения множества сложных задач, включая координацию движений, поддержание равновесия и получение обратной информации от тела.

Пока Neuralink не представила подтвержденных клинических результатов, свидетельствующих о восстановлении самостоятельной ходьбы у парализованных пациентов.

Neuralink разрабатывает полностью имплантируемый беспроводной интерфейс между мозгом и компьютером.

Ее первая система, Telepathy, предназначена прежде всего для людей с тяжелыми двигательными нарушениями.

Участники исследований уже могут управлять компьютерами и другими устройствами, а компания также работает над использованием нейроинтерфейсов для управления роботизированными конечностями.

По данным Neuralink, к январю 2026 года в ее клинических исследованиях участвовал 21 человек в разных странах.

Еще одно направление разработок - Blindsight, экспериментальная система, с помощью которой компания рассчитывает в будущем создавать искусственное зрительное восприятие у людей с потерей зрения.

Однако и эта технология пока не доказала заявленную эффективность в широких клинических испытаниях.

Маск рассчитывает, что необходимые технологии появятся в ближайшие годы, однако для их практического применения потребуются дополнительные исследования, проверка безопасности и разрешения регулирующих органов.

При этом ученые во всем мире уже исследуют способы восстановления движений с помощью интерфейсов «мозг - компьютер» и электрической стимуляции спинного мозга.

 

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