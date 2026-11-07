Еврокомиссия обнаружила в TikTok «кроличьи норы» и требует изменить алгоритм соцсети

Европейская комиссия предъявила TikTok новые претензии из-за алгоритма рекомендаций, который может негативно влиять на психическое здоровье пользователей, особенно детей и подростков. Регулятор предварительно установил, что популярная социальная сеть нарушает европейский Закон о цифровых услугах (DSA).

Если нарушения подтвердятся, компании грозит штраф до 6% ее мирового годового оборота, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

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В центре расследования оказался так называемый эффект «кроличьей норы» (rabbit hole effect). Именно так специалисты называют ситуацию, когда алгоритм постепенно затягивает человека во все более узкий круг однотипного контента.

Как работает «кроличья нора»

Название эффекта отсылает к знаменитой книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», где героиня попадает в необыкновенный мир, последовав за Белым Кроликом в его нору.

В TikTok этот эффект возникает благодаря работе персонализированной ленты For You («Для вас»).

Алгоритм анализирует поведение пользователя: какие ролики он смотрит, сколько времени проводит за просмотром и каким публикациям ставит отметки «Нравится».

На основе этих данных система предлагает все больше похожих видео. Сам по себе такой механизм помогает находить интересный контент. Однако, по мнению Еврокомиссии, он становится опасным, когда человек начинает постоянно получать материалы, способные ухудшить его эмоциональное состояние.

Например, если подросток регулярно смотрит видео о похудении, недовольстве собственной внешностью или одиночестве, алгоритм может начать показывать ему все больше подобных публикаций.

В результате пользователь оказывается в своеобразном информационном замкнутом круге.

Европейские специалисты предупреждают, что длительное воздействие такого контента способно усиливать тревожность, снижать самооценку и усугублять уже существующие психологические проблемы.

TikTok уже внедрил инструменты, позволяющие ограничивать нежелательные рекомендации. Среди них - возможность отмечать видео как неинтересные и обновлять персонализированную ленту.

Однако Еврокомиссия считает эти меры недостаточными. По выводам расследования, алгоритм продолжает рекомендовать похожие публикации даже после того, как пользователь пытается изменить содержание своей ленты.

Одна из причин заключается в том, что продолжительность просмотра может иметь для системы большее значение, чем желание человека видеть меньше определенного контента.

Таким образом, даже просмотр неприятного или тревожного ролика может быть воспринят алгоритмом как проявление интереса.

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Что Еврокомиссия требует от TikTok

Брюссель считает, что платформе надо изменить принцип работы рекомендаций. Еврокомиссия предлагает уменьшить зависимость алгоритма от продолжительности просмотра, активнее учитывать осознанный выбор пользователя и дать более эффективные инструменты управления лентой.

Кроме того, TikTok должен регулярно проверять, не приводит ли его система рекомендаций к повторяющемуся показу потенциально вредного контента.

Особое внимание предлагается уделять защите несовершеннолетних и других уязвимых пользователей. При этом речь не идет о запрете всех видео на сложные темы. Претензии касаются прежде всего механизма, который может многократно рекомендовать человеку похожие материалы независимо от последствий.

TikTok грозит многомиллионный штраф

Пока выводы Еврокомиссии носят предварительный характер.

Компания имеет право ознакомиться с материалами расследования, представить свои возражения и предложить меры для устранения выявленных проблем.

Если Еврокомиссия окончательно установит нарушение DSA, она сможет принять решение о штрафе, размер которого может достигать 6% общего мирового годового оборота компании - поставщика услуги.

Точная сумма возможного взыскания пока неизвестна.

В феврале 2026 года Еврокомиссия уже пришла к предварительному выводу, что некоторые особенности дизайна TikTok могут способствовать формированию зависимости от приложения.

Тогда претензии касались бесконечной прокрутки ленты, автоматического воспроизведения видео, уведомлений и системы персональных рекомендаций.

Теперь внимание регулятора сосредоточено на другом аспекте: способности алгоритма снова и снова показывать пользователю потенциально вредный контент.

Еврокомиссия подчеркивает, что защита пользователей должна быть заложена в саму архитектуру цифровых платформ, а не ограничиваться отдельными настройками безопасности.

Таким образом, TikTok может столкнуться не только с крупным штрафом, но и с необходимостью изменить работу своей главной функции - персонализированной ленты For You, благодаря которой соцсеть стала настолько популярной.