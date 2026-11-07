Эстония выбрала три площадки для строительства АЭС: насколько близко новая станция будет к Латвии

Эстония продолжает подготовку к строительству атомной электростанции и сузила список возможных площадок с шести до трех. Все они находятся в волости Виру-Нигула на севере страны. От латвийской границы до этой территории около 170 километров, а до Риги по прямой - примерно 300 километров. В дальнейшем специалисты будут рассматривать участки Мадала, Малла и Летипеа. Именно между ними предстоит выбрать место для будущей станции.

При этом сокращение числа площадок не означает, что уменьшилась территория планирования. Она по-прежнему охватывает восемь самоуправлений. Причина в том, что для работы АЭС потребуется не только сама станция, но и целая инфраструктура: линии электропередачи, системы подачи охлаждающей воды, дороги и другие инженерные объекты.

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На следующем этапе разработают предварительные схемы размещения этой инфраструктуры. Коридоры будущих трасс планируют представить в начале 2027 года. Они могут затронуть территории всех восьми самоуправлений, участвующих в планировании.

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Государственную процедуру выбора места для АЭС правительство Эстонии запустило 22 мая 2023 года. Она состоит из двух этапов. Сначала, к концу 2027 года, власти рассчитывают определить наиболее подходящую площадку для станции и необходимых объектов инфраструктуры.

После этого начнется детальная проработка проекта. Для выбранной территории подготовят план строительства, оценят воздействие на окружающую среду и изучат возможные последствия размещения станции. Утверждение всей планировки ожидается не раньше 2030 года.

Таким образом, окончательное решение о месте строительства пока не принято. Сейчас Эстония находится на этапе предварительного отбора территорий, а до начала непосредственного строительства еще предстоит пройти несколько лет согласований и оценок.