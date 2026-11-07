Джеймса Бонда нужно придумать заново: Бен Уишоу рассказал, каким должен стать агент 007

Новый Джеймс Бонд должен не просто сменить лицо, но и найти свое место в современном мире. Так считает британский актер Бен Уишоу, сыгравший специалиста по шпионским технологиям Кью в трех фильмах с Дэниелом Крэйгом.

В интервью The Sunday Times он заявил, что знаменитую кинофраншизу пора полностью переосмыслить.

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После выхода фильма «Не время умирать» в 2021 году зрители уже пять лет ждут возвращения агента 007. Но пока Голливуд обсуждает, кто получит знаменитую роль, Уишоу предлагает задуматься о другом: каким вообще должен быть Джеймс Бонд сегодня?

«Мир настолько изменился после последнего фильма о Бонде, что нужно понять, что в нем остается актуальным. Думаю, его необходимо полностью переизобрести. Но, конечно, не мне это решать», - сказал актер.

В разговоре с The Sunday Times актер объяснил, что Бонд остался для него в прошлом: ностальгировать по гаджетам и секретным логовам он не склонен. Куда важнее, чтобы новый фильм говорил о чем-то актуальном.

Секретность как в настоящей разведке

Уишоу признался, что ажиотаж вокруг поисков нового Бонда его скорее забавляет.

По мнению актера, создатели фильмов сами поддерживают атмосферу таинственности, превращая выбор исполнителя главной роли в отдельное шоу.

Причем секретность сохраняется и во время съемок. Как рассказал Уишоу, актеры получают только те страницы сценария, которые относятся непосредственно к их сценам. Полную историю им могут не раскрывать.

«Когда работаешь над фильмом, все невероятно засекречено, почти как в настоящей разведке», - заметил он.

По словам Уишоу, подобная стратегия помогает создавать интригу и ощущение исключительности проекта. Хотя сам актер относится к этому с юмором.

Вернется ли Кью

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Бен Уишоу впервые появился в бондиане в фильме «007: Координаты «Скайфолл»» (2012). Затем он сыграл Кью в картинах «007: Спектр» (2015) и «Не время умирать» (2021).

Его герой отвечал за разработку и предоставление секретному агенту всевозможных технических устройств - от сложных систем слежения до необычных шпионских гаджетов.

Однако возвращения Уишоу в следующем фильме не ожидается.

Сам актер признается, что редко думает о Бонде и считает эту страницу своей карьеры завершенной.

Кто станет новым Джеймсом Бондом

Имя следующего исполнителя роли агента 007 официально пока не объявлено.

В британской прессе среди возможных кандидатов называют Каллума Тернера, Джека Лаудена и Джоша О’Коннора. Однако сообщения об их участии в кастинге остаются неофициальными.

Зато уже известно, кто будет создавать новую картину. Режиссером назначен Дени Вильнев, снявший фильмы «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

Сценарий пишет Стивен Найт, известный как создатель сериала «Острые козырьки».

Продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман, работавший над фильмами о Гарри Поттере.

Название будущей картины, ее сюжет и дата премьеры пока не объявлены.