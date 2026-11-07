7 ноября 2026, 16:59 Валерия Леонова

Китай планирует запустить в космос ракеты из фанеры

Китай планирует запустить в космос ракеты из фанеры

В Китае решили использовать весьма неожиданный материал для космических ракет - обычную фанеру. Частная компания Light Year Explorer изготовила опытный головной обтекатель ракеты-носителя с деревянной наружной оболочкой.

Разработчики утверждают, что такая конструкция позволит значительно удешевить космические запуски, сообщает South China Morning Post.

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На первый взгляд идея кажется странной. Современные ракеты ассоциируются с высокопрочными металлическими сплавами, углепластиком и другими сложными материалами. Однако китайские инженеры решили проверить, можно ли заменить некоторые дорогостоящие компоненты более доступными.

Разработку представила компания Light Year Explorer из китайской провинции Цзянсу.

Зачем ракете фанера

Речь идет не о деревянной ракете, а о головном обтекателе - защитной конструкции в верхней части ракеты, под которой во время запуска находятся спутники и другое оборудование.

Обтекатель должен выдерживать сильное давление воздушного потока, нагрев и вибрации при прохождении атмосферы.

Когда ракета достигает достаточной высоты и плотные слои атмосферы остаются позади, защитная оболочка отделяется, освобождая полезную нагрузку.

Обычно обтекатели изготавливают из алюминиевых сплавов или современных композитных материалов. Их производство требует сложных технологий и значительных затрат.

Китайские разработчики предложили другую конструкцию: внешнюю оболочку из легкой фанеры, которой придали аэродинамическую форму, и внутренний металлический каркас, принимающий на себя основные нагрузки.

Диаметр экспериментального обтекателя составляет 4,2 метра.

По утверждению компании, он сопоставим с традиционными композитными конструкциями по массе, жесткости, способности пропускать радиоволны и снижать уровень шума.

При этом его изготовление должно обходиться значительно дешевле и занимать меньше времени.

Но разве дерево не сгорит?

Дерево - действительно горючий материал, а при запуске ракеты обтекатель испытывает серьезные тепловые и механические нагрузки.

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Поэтому изготовить такую конструкцию - еще не значит доказать, что она пригодна для космических полетов.

Разработчикам предстоит провести испытания, которые покажут, насколько надежно фанерная оболочка выдерживает нагрузки и перепады температур, а также безопасно ли отделяется от ракеты.

Компания пока не сообщала об успешном орбитальном запуске с новым обтекателем.

Таким образом, речь идет о перспективной экспериментальной технологии, а не о готовом решении, которое уже применяется при космических запусках.

Дерево уже побывало в космосе

Любопытно, что китайские инженеры не первые, кто решил использовать древесину в космической технике.

В 2024 году японские ученые из Киотского университета совместно с компанией Sumitomo Forestry отправили в космос экспериментальный спутник LignoSat, в конструкции которого использовалось дерево.

Небольшой аппарат размером всего 10 см был предназначен для изучения поведения древесины в космической среде.

Ученых интересовало, насколько устойчивым окажется природный материал в условиях вакуума, радиации и резких температурных перепадов.

Исследователи также рассматривают древесину как потенциально более экологичный материал: при сгорании в атмосфере она не образует металлических частиц, характерных для некоторых традиционных космических конструкций.

Однако использование дерева в небольшом спутнике и в обтекателе ракеты - совершенно разные инженерные задачи.

Коммерческая космонавтика развивается стремительно. Все больше компаний планируют запускать спутники связи, наблюдения за Землей и навигации.

Для массовых запусков важно снижать стоимость не только самих ракет, но и отдельных элементов их конструкции.

Именно поэтому Light Year Explorer экспериментирует с более доступными материалами. Если фанерный обтекатель успешно пройдет необходимые испытания, технология может заинтересовать производителей недорогих коммерческих ракет.

Пока же китайская разработка остается экспериментом, который показывает: иногда для решения сложнейших инженерных задач специалисты обращаются к материалам, известным человечеству уже много столетий.

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