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В Дублине из-за угроз взрыва эвакуировали редакции крупнейших СМИ: власти подозревают скоординированную кампанию

В Дублине из-за угроз взрыва эвакуировали редакции крупнейших СМИ: власти подозревают скоординированную кампанию

В пятницу, 6 ноября, несколько крупнейших ирландских СМИ получили электронные письма с угрозами взрыва. Сотрудников редакций эвакуировали, вещание некоторых радиостанций было временно прервано.

Полиция начала расследование, а правительство Ирландии не исключает, что происходящее является частью масштабной кампании по дестабилизации обстановки в Европе, сообщает RTÉ.

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Среди получивших угрозы - национальная телерадиокомпания RTÉ, газета Irish Independent, а также радиостанции Newstalk и Today FM.

Первое тревожное письмо поступило утром, около 8:33. В нем утверждалось, что в зданиях СМИ заложены взрывные устройства.

Руководство RTÉ приняло решение немедленно эвакуировать сотрудников из комплекса зданий в районе Доннибрук на юге Дублина. На место прибыли полицейские, в том числе вооруженные подразделения. Для обследования помещений использовали служебных собак.

Из-за эвакуации вещателю пришлось временно изменить программу передач. Часть эфира заполнили заранее записанными материалами. Новостное вещание RTE возобновилось с помощью передвижной телевизионной станции.

Сотрудников Irish Independent также вывели из редакции в центре Дублина. Аналогичные меры приняли Newstalk и Today FM.

Позднее полиция завершила проверки, а сотрудники получили возможность вернуться на рабочие места. По меньшей мере одна из угроз была признана ложной.

Как выяснилось, аналогичные письма были разосланы не только ирландским редакциям, но и средствам массовой информации в Великобритании и других европейских странах.

Ирландская полиция подтвердила, что расследует угрозы в сотрудничестве с зарубежными коллегами.

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Особую обеспокоенность властей вызывает то, что инциденты произошли после серии ложных сообщений о взрывных устройствах на борту пассажирских самолетов в Европе.

Только накануне, 5 ноября, подобные угрозы затронули не менее 27 авиарейсов. Среди пострадавших авиакомпаний были Aer Lingus и Ryanair.

В письме, разосланном редакциям, отправитель утверждал, что причастен и к предыдущим угрозам в адрес авиакомпаний. Однако независимых доказательств этой связи пока нет.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал угрозы серьезными и тревожными. По его словам, полиция, военные и специалисты по кибербезопасности работают над установлением личности отправителей.

Пока неизвестно, стоит ли за происходящим один человек, группа лиц или более масштабная организация. Власти подчеркивают, что окончательных выводов о происхождении угроз пока нет.

Дополнительную обеспокоенность вызывает то, что примерно через неделю Дублин должен принять заседание Европейского политического сообщества, на которое соберутся европейские лидеры.

Ирландский депутат Европарламента Барри Эндрюс предположил, что угрозы могут быть связаны с попытками дестабилизировать обстановку перед важной международной встречей.

По его словам, подобные гибридные атаки направлены на создание хаоса, недоверия и сбоев в работе общественных структур.

Однако официального подтверждения связи между угрозами редакциям, авиационными инцидентами и предстоящим саммитом пока нет. Полиция Ирландии продолжает расследование.

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