6 ноября 2026, 19:57 Валерия Леонова

Рождество в Хогвартсе: в Мюнхене откроется первая в мире ярмарка Гарри Поттера

Рождество в Хогвартсе: в Мюнхене откроется первая в мире ярмарка Гарри Поттера

В этом году поклонники Гарри Поттера смогут хотя бы ненадолго почувствовать себя гостями Хогвартса. С 28 ноября по 6 декабря в Мюнхене откроется первая в мире рождественская ярмарка, посвященная знаменитому волшебнику.

Ее организует HBO Max в преддверии премьеры нового сериала «Гарри Поттер и философский камень», сообщается на официальном сайте организаторов.

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Местом проведения станет Пратеринзель - небольшой остров на реке Изар в самом центре Мюнхена. На девять дней его превратят в рождественский уголок волшебного мира, знакомого миллионам читателей и зрителей.

Оформление ярмарки будет вдохновлено новым сериалом HBO. Гостей ждут тематические декорации, фотозоны, угощения по мотивам книг о Гарри Поттере и развлечения для детей и взрослых.

Организаторы обещают и дополнительные сюрпризы, подробности которых пока держатся в секрете.

По информации немецких СМИ, на ярмарке планируется установить около десяти торговых домиков. Таким образом, это будет не огромный рождественский базар, а скорее камерное тематическое пространство, где можно погрузиться в атмосферу Хогвартса.

Посетителям предложат блюда и напитки, вдохновленные волшебным миром. Правда, будет ли среди них знаменитое сливочное пиво, пока неизвестно.

Точные часы работы и условия посещения организаторы еще не объявили.

Ярмарка откроется 28 ноября, в первый адвентский уик-энд, и завершится 6 декабря, в День святого Николая

Мюнхенская ярмарка станет не единственным событием для поклонников Гарри Поттера.

12 декабря в Королевском курхаусе немецкого города Бад-Райхенхалль состоится рождественский бал, на который приглашают поклонников волшебной саги из Германии, Австрии и Швейцарии. В программе - живая музыка, танцы, конкурс костюмов и викторины.

В Кельне тематические мероприятия проводит магазин Harry Potter Shop сети Thalia. Например, 14 ноября здесь можно будет бесплатно изготовить слаймы в виде волшебных зелий.

А весной следующего года, 17-18 апреля, в замке Бург в Золингене пройдет фестиваль German Potter Con. Его участникам обещают встречи с актерами оригинальных фильмов, квесты и костюмированные развлечения.

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Особенную рождественскую программу готовят и в Великобритании

С 14 ноября 2026 года по 17 января 2027-го в лондонской студии Warner Bros. пройдет традиционное мероприятие «Хогвартс в снегу» (Hogwarts in the Snow).

Оригинальные декорации фильмов украсят к Рождеству. В Большом зале появятся нарядные елки, парящие свечи и праздничные столы, а гостиные Гриффиндора и Слизерина оформят гирляндами и венками.

Косую аллею и Запретный лес ждут зимние преображения, а знаменитый макет замка Хогвартс покроют искусственным снегом.

Посетители также смогут разучить движения вальса, который исполняли герои во время Святочного бала.

Новый Гарри Поттер появится на экранах в Рождество

Все эти мероприятия проходят на фоне ожидания новой экранизации книг Джоан Роулинг.

Премьера сериала «Гарри Поттер и философский камень» на HBO Max назначена на 25 декабря 2026 года.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и расскажет историю первой книги - от получения Гарри письма из Хогвартса до его первых приключений в школе волшебства.

Главные роли исполнят молодые британские актеры: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут - Рона Уизли.

В отличие от оригинальных фильмов, сериал позволит подробнее рассказать о событиях и персонажах книг, которым не хватило экранного времени в кино.

HBO намерена экранизировать все семь книг о Гарри Поттере, посвятив каждой отдельный сезон.

 

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