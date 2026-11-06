6 ноября 2026, 09:00

Назван лучший ресторан мира 2026 года: что там подают и где находится ближайший к Латвии ресторан из топ-50

Назван лучший ресторан мира 2026 года: что там подают и где находится ближайший к Латвии ресторан из топ-50

Лучшим рестораном мира в 2026 году признан испанский Asador Etxebarri, расположенный в небольшой деревне в Стране Басков. Здесь не делают ставку на молекулярную кухню или сложные кулинарные спецэффекты - главная звезда ресторана обычный огонь. А жителям Латвии, желающим познакомиться с кухней мирового уровня, необязательно ехать в Испанию: сразу три заведения из престижного рейтинга находятся в Копенгагене.

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Церемония вручения наград The 50 Best Restaurants 2026 состоялась 4 ноября в столице Перу Лиме. Победителей определила международная академия, объединяющая более 1100 экспертов ресторанной индустрии, шеф-поваров, гастрономических журналистов и опытных путешественников.

Первое место досталось Asador Etxebarri в испанском муниципалитете Ачондо. Вторую строчку занял Gaggan в Бангкоке, а третью - Alchemist в Копенгагене.

В пятёрку также вошли мексиканский Quintonil и гонконгский Wing.

Лучший ресторан мира: здесь даже десерты могут пахнуть дымом

Asador Etxebarri находится в живописной баскской деревне Ахпе, среди зелёных холмов и гор. Руководит им шеф-повар Виктор Аргинсонис, превративший приготовление на древесных углях в настоящее искусство.

Его философия удивительно проста: лучшие продукты не нуждаются в сложных соусах и десятках ингредиентов. Главное - правильно подобрать температуру, древесину и время приготовления.

Для разных продуктов используются специальные решётки и приспособления, позволяющие контролировать расстояние до углей. На огне готовят практически всё - от морепродуктов и овощей до мяса и отдельных десертных компонентов.

Что можно попробовать в Asador Etxebarri

Гостям предлагают дегустационное меню примерно из 14 блюд, состав которого меняется в зависимости от сезона и доступных продуктов.

Среди гастрономических специалитетов ресторана:

  • Красные креветки из Паламоса. Их готовят на углях так, чтобы сохранить естественную сладость и нежную текстуру.
  • Домашняя чоризо. Традиционная испанская колбаса с насыщенным вкусом и ароматом.
  • Морепродукты на гриле. В меню могут появляться устрицы, морские гребешки, кальмары, моллюски и рыба.
  • Баскский говяжий стейк chuleta. Большой кусок мяса на кости, приготовленный над древесными углями, - одна из визитных карточек ресторана.
  • Мороженое из копчёного молока. Необычный десерт, в котором мягкая молочная сладость сочетается с едва заметными дымными нотами.

Стоимость дегустационного меню составляет около 300 евро на человека без напитков. При этом попасть в ресторан непросто: столики необходимо бронировать заранее, а желающих попробовать кухню Аргинсониса значительно больше, чем свободных мест.

Какие рестораны вошли в первую десятку

  1. Asador Etxebarri - Ачондо, Испания
  2. Gaggan - Бангкок, Таиланд
  3. Alchemist - Копенгаген, Дания
  4. Quintonil - Мехико, Мексика
  5. Wing - Гонконг
  6. The Chairman - Гонконг
  7. Kjolle - Лима, Перу
  8. Kadeau - Копенгаген, Дания
  9. DiverXO - Мадрид, Испания
  10. Plénitude - Париж, Франция

Где попробовать кухню лучших ресторанов мира недалеко от Латвии

Для жителей Риги самая интересная новость - присутствие в рейтинге сразу трёх ресторанов Копенгагена. Причём два из них вошли в мировую десятку.

Alchemist - 3-е место

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Это один из самых необычных ресторанов планеты. Его шеф-повар Расмус Мунк превратил ужин в многочасовое театральное представление.

Гостей ждёт путешествие по нескольким пространствам, визуальные проекции, музыка и до 50 гастрономических «впечатлений». Среди известных авторских блюд - съедобное глазное яблоко, подача которого заставляет задуматься о наблюдении и контроле, а также необычные композиции из морепродуктов и других ингредиентов.

Ужин длится примерно четыре–шесть часов. Цена гастрономического путешествия - 5600 датских крон, или около 750 евро на человека без напитков.

Kadeau - 8-е место

Этот ресторан предлагает совершенно другую философию. Его кухня вдохновлена природой датского острова Борнхольм, местными сезонными продуктами и скандинавскими традициями заготовок.

Здесь используют ферментацию, маринование, травы, ягоды и продукты Балтийского региона. Среди характерных сочетаний - кольраби с чёрной смородиной и хвоей, а также королевский краб с ферментированным ячменём и датским сыром.

Дегустационное меню стоит около 4150 датских крон - примерно 555 евро.

Jordnær - 40-е место

Третий представитель Копенгагена в рейтинге - ресторан Jordnær, известный изысканной кухней с акцентом на рыбу и морепродукты.

Его гастрономическая философия строится вокруг исключительно качественных ингредиентов, тонких вкусовых сочетаний и элегантной подачи.

Таким образом, путешествие в Копенгаген может стать настоящим гастрономическим приключением для тех, кто хочет попробовать блюда ресторанов мирового уровня.

Как выбирают лучшие рестораны мира

Рейтинг The 50 Best Restaurants составляется на основе голосования международной академии. В неё входят представители ресторанной индустрии, критики и гастрономические путешественники из разных стран.

При этом рейтинг отражает экспертные предпочтения, а не результаты единого объективного тестирования ресторанов. Он отличается от гида Michelin, который присуждает звёзды по собственной системе инспекций.

В прошлом году первое место занимал перуанский ресторан Maido. После победы он перешёл в специальную категорию Best of the Best и больше не участвует в обычном рейтинге.

А новый победитель, Asador Etxebarri, доказал, что даже в эпоху высокотехнологичной гастрономии главным секретом выдающегося ресторана могут оставаться качественные продукты, мастерство повара и правильно разведённый огонь.

 

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