Иглы в конфетах на Хэллоуин: в Австрии и Германии расследуют опасный челлендж в TikTok

В Австрии и Германии после Хэллоуина полиция расследует случаи обнаружения игл и других опасных предметов в сладостях, которые дети получали во время праздничного обхода домов. Об этом сообщает Euronews.

После того как девятилетняя девочка на севере Германии поранила язык иглой, полиция призвала родителей внимательно проверять сладости, которые дети приносят домой.

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В Австрии по состоянию на 5 ноября полиция зарегистрировала 21 случай обнаружения посторонних предметов в сладостях.

Как сообщало ранее агентство LETA, в Латвии также зафиксировали подобный инцидент: в Звейниекциемсе в одной из конфет, полученных во время празднования Хэллоуина, обнаружили иглу. Государственная полиция начала проверку.

Челлендж в TikTok?

Поскольку в этом году сообщений об опасных находках было значительно больше, чем в предыдущие годы, расследованием занялось Федеральное управление уголовной полиции Австрии. Для этого была создана специальная следственная группа Treat.

По четырём поступившим заявлениям полиция уже установила причастных. В трёх случаях дети признались, что сами испортили сладости, чтобы напугать родителей.

Расследование четвёртого случая привело следователей к онлайн-челленджу в TikTok. Предположительно, его участники пытались спровоцировать ложные сообщения в полицию.

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Ранее австрийская полиция также допускала, что увеличение числа подобных инцидентов может быть связано с распространением интернет-челленджей.

Несколькими месяцами ранее подростки подвергали своё здоровье опасности, участвуя в так называемом Paracetamol Challenge. В Италии в 2021 году десятилетняя Антонелла погибла после участия в Blackout Challenge.

В связи с этим родителям рекомендуют следить за тем, чем дети занимаются в интернете. Однако контролировать онлайн-активность подростков удаётся не всегда.

В Германии дети тоже хотели напугать родителей

В Германии полиция пришла к выводам, похожим на результаты австрийского расследования, сообщает издание Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA).

В Тюрингии девятилетняя девочка призналась, что сама вставила деревянную шпажку в шоколадный батончик. По всей видимости, она хотела напугать отца, который обратился в полицию с заявлением о неизвестном злоумышленнике.

В Баварии, по данным СМИ, двое детей также признались, что сами подделали свои сладости.

Федеральное управление уголовной полиции Австрии предупредило, что подобные действия нельзя считать безобидной шуткой. Тем, кто подвергает опасности других людей, пугает их или провоцирует необоснованные выезды полиции, могут грозить уголовные последствия.