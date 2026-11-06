6 ноября 2026, 20:30 Валерия Леонова

Volkswagen и BMW предупредили об опасной схеме мошенничества: автовладельцам рассылают ложные уведомления

Volkswagen и BMW предупредили об опасной схеме мошенничества: автовладельцам рассылают ложные уведомления

Крупнейшие автопроизводители Volkswagen и BMW предупредили клиентов о новой волне мошенничества. Злоумышленники рассылают владельцам автомобилей сообщения о якобы срочном отзыве машин из-за опасных неисправностей.

На самом деле их цель - получить доступ к личным данным и деньгам автовладельцев, сообщает китайское издание IT Home.

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Предупреждения практически одновременно опубликовали китайские представительства двух автомобильных концернов. Volkswagen выступил с заявлением 5 ноября, а BMW - 6 ноября.

Схема обмана выглядит достаточно убедительно. Владельцу автомобиля приходит SMS или мультимедийное сообщение, оформленное как официальное уведомление производителя. В нем утверждается, что в машине обнаружена опасная неисправность и необходимо срочно пройти процедуру отзыва.

Чтобы «зарегистрировать автомобиль», получателю предлагают перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

При этом мошенники используют поддельные документы с логотипами компаний, официальными печатями и ссылками на якобы действующие требования регулирующих органов.

Особенно активно злоумышленники используют тему неисправных подушек безопасности. В некоторых сообщениях утверждается, что автомобиль оснащен опасной подушкой безопасности и владелец обязан в течение двух часов оформить отзыв. В противном случае ему угрожают аннулированием гарантии или возложением ответственности за возможную аварию.

По даннымодели машинм китайских СМИ, отдельные сообщения содержат реальные сведения о владельцах автомобилей, включая имена, регистрационные номера и модели машин. Такая детализация делает поддельные уведомления более убедительными.

Однако происхождение персональных данных, которыми располагают мошенники, пока не установлено.

BMW: не сообщайте банковские реквизиты

В BMW подчеркнули, что распространяемые мошенниками уведомления не имеют отношения к компании.

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Автопроизводитель особо предупредил, что официальные сообщения об отзыве автомобилей никогда не требуют передачи банковских реквизитов, кодов подтверждения или перевода денежных средств.

Volkswagen также призвал клиентов не переходить по подозрительным ссылкам, не отвечать на сомнительные сообщения и не передавать неизвестным лицам личные данные или сведения об автомобиле.

Если водитель получил уведомление об отзыве, информацию надо проверить через официальные каналы производителя или у авторизованного дилера.

Аналогичные предупреждения выпустили и другие автомобильные компании, работающие на китайском рынке, в том числе Li Auto, AITO и GAC Toyota.

Это свидетельствует о том, что мошенническая схема не ограничивается одной автомобильной маркой.

При этом реальные отзывные кампании продолжаются. Например, Volkswagen недавно объявил в Китае об отзыве более 580 тысяч автомобилей из-за возможной коррозии крепежных болтов рулевого механизма. Однако эта официальная кампания не имеет отношения к мошенническим сообщениям о неисправных подушках безопасности.

Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к любым сообщениям, в которых требуют немедленно выполнить действия под угрозой потери гарантии или других последствий.

Если поступило уведомление об отзыве автомобиля, лучше самостоятельно открыть официальный сайт производителя или связаться с дилером, а не пользоваться ссылкой из SMS.

Ни при каких обстоятельствах не следует сообщать неизвестным лицам коды подтверждения, пароли и данные банковских карт.

Пока сообщения о нынешней волне мошенничества касаются прежде всего китайского рынка. Однако схема обмана не привязана к определенной стране и может использоваться против автовладельцев где угодно, в том числе в Европе.

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