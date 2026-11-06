В Амстердаме протестующие захватили стройплощадку Microsoft: по Европе прокатилась волна протестов против ИИ

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В Амстердаме более ста активистов проникли на территорию строящегося дата-центра, предназначенного для Microsoft. Протестующие перелезли через ограждения, забрались на строительный кран и развернули плакаты против искусственного интеллекта.

Полиции пришлось вмешаться, несколько человек были задержаны, сообщает Reuters.

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Акция прошла в пятницу, 6 ноября, в районе Слотердейк на окраине Амстердама. Ее участники выступили против строительства крупного центра обработки данных, который, по их мнению, создаст чрезмерную нагрузку на электросети и нанесет ущерб окружающей среде.

Демонстранты прорвались через ограждение стройплощадки. Некоторые поднялись на строительный кран и вывесили транспаранты. На место прибыли усиленные подразделения полиции, которые задерживали участников акции.

По наблюдениям корреспондента Reuters, на территорию проникли более 100 человек. Организаторы утверждают, что участников было значительно больше.

Объект, вызвавший протесты, представляет собой масштабный комплекс из трех зданий высотой около 85 метров каждое.

Проект реализует компания Pure Data Centres, которая планирует инвестировать в него более миллиарда долларов. Комплекс предназначен для Microsoft.

Активисты утверждают, что будущий дата-центр может потреблять столько же электроэнергии, сколько все домохозяйства Амстердама вместе взятые. Независимого подтверждения этой оценки пока нет.

Противники строительства также опасаются, что из-за дополнительной нагрузки на электросети городу придется откладывать другие проекты, включая возведение жилых домов.

Представители Microsoft заявили, что уважают право граждан на мирный протест, однако не одобряют незаконные действия, способные поставить под угрозу безопасность людей.

Компания Pure Data Centres призвала демонстрантов покинуть строительную площадку и предложила обсудить их опасения.

Акция в Амстердаме стала частью международной кампании Stop Dirty Data Centres («Остановим грязные дата-центры»).

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На 6 и 7 ноября организаторы объявили протестные мероприятия в 16 странах.

В частности, запланированы демонстрации в Дублине, Варшаве и Дании, где активисты также выступают против строительства крупных центров обработки данных.

Участники кампании требуют временно приостановить реализацию новых масштабных проектов, пока власти не разработают более четкие правила их размещения и эксплуатации.

По мнению экологических организаций, стремительное развитие искусственного интеллекта сопровождается огромным ростом потребления электричества и воды. Кроме того, строительство дата-центров усиливает конкуренцию за ограниченные энергетические и земельные ресурсы.

При этом активисты подчеркивают, что не выступают против технического прогресса как такового и не требуют закрывать уже действующие центры обработки данных.

Развитие искусственного интеллекта требует все более мощной вычислительной инфраструктуры. Технологические компании утверждают, что без новых дата-центров невозможно удовлетворить растущий спрос на ИИ и облачные сервисы.

Однако расширение этой инфраструктуры вызывает все больше вопросов у жителей европейских стран.

Еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен признала, что Европе необходимо наращивать собственные вычислительные мощности, чтобы конкурировать с США и Азией.

В то же время, по ее словам, развитие дата-центров не должно приводить к резкому росту счетов за электроэнергию, перебоям в электроснабжении или разрушению окружающей среды.

Проблема уже выходит за пределы отдельных протестов. В Италии и Португалии ужесточают экологические требования к дата-центрам, а в Финляндии расследуются обстоятельства расчистки территории под один из проектов Google.

В одних только Нидерландах насчитывается около 200 дата-центров - действующих, строящихся или запланированных.

По мере развития искусственного интеллекта спор о том, какую цену общество готово платить за новые технологии, становится все острее.