6 ноября 2026, 15:35 Наталья Гудемчук

В Китае проверили, могут ли роботы заменить продавцов: двоих уволили на следующий день

В Китае проверили, могут ли роботы заменить продавцов: двоих уволили на следующий день
TechSpot

В Китае двух человекоподобных роботов уволили спустя сутки работы в магазине. Они не справились со своими обязанностями, пишет TechSpot.

2 ноября шесть человекоподобных роботов, произведённых компанией Agibot, в рамках эксперимента приступили к работе в круглосуточном магазине в шанхайском районе Сюйхуэй. В их обязанности входили приготовление кофе, уборка помещений и обслуживание покупателей.

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За сутки роботы выполнили 1730 задач. Среди них 683 приветствия покупателей, 369 поисков и доставок товаров, а также 147 приготовлений кофе. Однако двое роботов не справились со своей работой.

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Один из них среди ночи столкнулся с переполненной мусорной корзиной, потерял координацию и покинул магазин. Второй, которому поручили следить за порядком на полках, выполнял эту работу слишком медленно.

Руководство магазина решило уволить роботов, которые не прошли проверку. Оставшиеся четыре устройства, по всей видимости, успешно справились со своими обязанностями.

Работа роботов в магазине стала частью эксперимента, который в Agibot назвали «Роботы никогда не уходят со смены». Испытание должно было показать, насколько хорошо машины справляются с обязанностями персонала. Однако эксперимент продемонстрировал, что поведение даже человекоподобных роботов может быть непредсказуемым.

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