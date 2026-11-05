В Китае изобрели зубную щётку, которая чистит зубы током

Китайские учёные разработали зубную щётку, щетинки которой вырабатывают электрический заряд во время чистки зубов. Он запускает процесс образования веществ, уничтожающих бактерии. В ходе испытаний новая щётка помогла уменьшить зубной налёт, воспаление и кровоточивость дёсен. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Зубной налёт представляет собой сложную биоплёнку: микроорганизмы прикрепляются к поверхности зубов и образуют защитный внеклеточный матрикс. Обычная зубная щётка удаляет налёт механически, однако часть бактерий может оставаться на поверхности зубов и способствовать образованию новой биоплёнки.

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Новую щётку разработала группа учёных под руководством Сюэхуэя Чжана и Сюляна Дэна из Пекинского университета. Её щетинки изготовлены из пьезоэлектрического материала, который при механическом воздействии вырабатывает электрический заряд. Это запускает образование активных форм кислорода, способных повреждать бактериальные клетки и разрушать биоплёнки.

Сначала исследователи проверили эффективность устройства против двух видов бактерий: Streptococcus mutans, связанных с развитием кариеса, и Porphyromonas gingivalis, вызывающих заболевания дёсен. В лабораторных экспериментах новая щётка справлялась с ними эффективнее обычной щётки с нейлоновыми щетинками.

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Затем учёные провели исследование с участием 115 добровольцев. Их разделили на четыре группы: две получили щётки с пьезоэлектрическими щетинками, остальные пользовались обычными зубными щётками. Испытания продолжались три месяца, в течение которых участники регулярно проходили осмотры.

По итогам исследования у участников, использовавших новую щётку, уменьшились количество зубного налёта, воспаление дёсен и кровоточивость. Результаты оказались лучше, чем в группах, пользовавшихся обычными щётками.

При этом исследователи отмечают, что для оценки долгосрочной безопасности устройства необходимы дополнительные испытания. Кроме того, новую щётку ещё предстоит сравнить с электрическими и другими специализированными моделями.