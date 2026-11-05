Роботы еще не научились гулять сами: в США предлагают 20 долларов в час за выгул механических собак

В Сан-Франциско появилась профессия, которая еще недавно могла показаться шуткой: выгульщик роботов-собак. Американский стартап предложил желающим 20 долларов в час за прогулки с четвероногими машинами по городским улицам. Опыт работы с робототехникой не требовался.

Правда, в вакансии обнаружился один существенный нюанс: если электронный питомец устанет или перегреется, его придется нести обратно на руках.

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Необычное объявление разместила компания Dimensional, занимающаяся разработкой программного обеспечения для роботов. Как рассказала The New York Times, вакансия появилась в октябре в группе Bay Area Jobs на Facebook, но впоследствии была удалена.

Условия выглядели довольно заманчиво. За каждый час работы предлагали 20 долларов, смены продолжались от четырех до шести часов. Обучение оплачивалось, а деньги обещали выдавать после завершения смены.

От соискателя требовалось лишь уметь пользоваться смартфоном, следовать установленному маршруту и соблюдать правила безопасности.

В отличие от обычных собак, механических питомцев не нужно кормить, поить или убирать за ними во время прогулки.

Зато у них обнаружилась другая особенность: роботы могли перегреваться и внезапно останавливаться посреди улицы.

В таком случае сотруднику предстояло самостоятельно доставить неисправную машину обратно в офис. А весит такая «собачка» около 15 килограммов.

Любопытно, что штаб-квартира компании находится в районе Сан-Франциско под названием Dogpatch, что можно приблизительно перевести как «Собачий квартал».

Зачем роботам нужны выгульщики

На самом деле прогулки были частью технологического эксперимента.

Компания Dimensional разрабатывает операционную систему с открытым исходным кодом, которая позволит искусственному интеллекту управлять различными роботами и выполнять физические задачи.

Чтобы научить машины самостоятельно ориентироваться в городской среде, разработчикам необходимы данные о реальных условиях движения.

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Поэтому люди управляли роботами-собаками с помощью пульта или мобильного приложения, а установленные на машинах камеры и датчики фиксировали окружающую обстановку.

Собранная информация должна помочь искусственному интеллекту лучше распознавать препятствия, выбирать маршруты и реагировать на непредвиденные ситуации.

Основателю Dimensional Стешу Помихтеру всего 26 лет, но у него весьма масштабные планы.

По его словам, компания уже приобрела более 100 четвероногих роботов и 50 человекоподобных машин у производителей из разных стран.

Для уличных экспериментов использовались роботы китайской компании Unitree стоимостью около 2000 долларов каждый.

В будущем Dimensional рассчитывает применять подобные технологии на заводах, строительных площадках, в центрах обработки данных и системах охраны.

Помихтер убежден, что тяжелую физическую работу постепенно должны взять на себя машины. Но испытания показали, что до осуществления этих планов далеко.

Главный вывод: без человека пока никак

Во время эксперимента разработчики сравнили, как роботы передвигаются под управлением человека и под контролем искусственного интеллекта.

Результаты оказались не в пользу ИИ.

«Мы выяснили, что агенты искусственного интеллекта пока очень плохо справляются с управлением физическим оборудованием. И люди по-прежнему необходимы», - признал Помихтер.

Тем временем появление механических собак на улицах Сан-Франциско вызвало неоднозначную реакцию горожан. Одни с любопытством наблюдали за необычными прогулками, другие увидели в них сходство с мрачными фантастическими фильмами о будущем.

Но пока сценарий куда более прозаичен: человек водит робота по городу, а если тот перестает слушаться - берет его на руки и несет домой. И за это получает 20 долларов в час.