Рассела Брэнда признали виновным по четырём эпизодам сексуального насилия

Британского актёра и комика Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуализированном насилии в отношении четырёх женщин. Обвинения связаны с событиями 2004–2009 годов, сообщает Associated Press.

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Судья Джоэл Беннатан заявил, что Брэнду грозит «значительный» тюремный срок. Приговор ему вынесут 9 ноября. До оглашения вердикта актёр находился на свободе, однако после решения присяжных его взяли под стражу.

Рассела Брэнда признали виновным по одному эпизоду изнасилования и трём эпизодам сексуализированного насилия. Ещё по трём пунктам обвинения его оправдали.

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«Брэнд использовал своё влияние, положение и известность, чтобы эксплуатировать женщин и совершать в отношении них преступления сексуального характера», - заявил старший инспектор полиции Энди Фёрфи.

Брэнд отрицает все обвинения. Он заявил, что в молодости вёл беспорядочную половую жизнь, но никогда никого не принуждал против воли. По его словам, уголовное дело оказало разрушительное воздействие на его жизнь и семью.

Адвокаты актёра пытались поставить под сомнение показания женщин, поскольку те обратились в полицию спустя много лет после предполагаемых преступлений - в 2023 году, после выхода документального фильма, в котором против Брэнда прозвучали анонимные обвинения.