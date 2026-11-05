5 ноября 2026, 09:28

Промежуточные выборы в США обошлись Илону Маску почти в $30 млрд

Промежуточные выборы в США обошлись Илону Маску почти в $30 млрд

Американский предприниматель Илон Маск потерял около $30 млрд после промежуточных выборов в США. Основной удар по его состоянию пришелся на аэрокосмическую компанию SpaceX, стоимость акций которой заметно снизилась. Об этом сообщает Financial Times.

«Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в $30 млрд», - пишет издание.

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Более $20 млрд потерь связаны именно со снижением стоимости SpaceX. Таким образом, наибольший финансовый ущерб Маску принесла не одна из его публичных политических инициатив, а падение оценки принадлежащего ему бизнеса.

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Промежуточные выборы в США состоялись накануне. Американцы выбирали треть сенаторов, всех членов Палаты представителей, а также губернаторов в 36 штатах. До голосования обе палаты Конгресса контролировали республиканцы.

По итогам выборов будет сформирован Конгресс 120-го созыва. К работе он приступит 3 января 2027 года.

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Зеленая Лампа

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